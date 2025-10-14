Леоненко раскритиковал двух игроков сборной Украины

Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко подвел итоги матча Украина — Азербайджан (2:1) в отборе к чемпионату мира-2026. По словам эксперта, результат можно занести команде в актив, однако по игре остались вопросы.

Леоненко отметил, что сборная действовала с преимуществом, но не выглядела уверенно в обороне, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

Виктор Леоненко отдельно отметил, что в таких матчах важно не только побеждать, но и демонстрировать стабильность, которой сейчас команде Сергея Реброва не хватает.

Ефим Конопля на тренировке. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Особое внимание экс-футболист уделил индивидуальным ошибкам. По его мнению, некоторые игроки сборной уступают в концентрации и принятии решений, что делает оборону уязвимой.

Леоненко высказался о лидерах команды

Эксперт подчеркнул, что даже в победных матчах нужно указывать на слабые стороны, чтобы команда росла. Он выразил недоумение тем, что главный тренер продолжает доверять игрокам, которые регулярно допускают тактические ошибки, и назвал тех, кто, по его мнению, не соответствует уровню сборной.

"Ниже своего уровня всегда играет Конопля, даже когда забивает. Скажу в сотый раз: он совершенно не умеет обороняться. Удивительно, почему этого не видит Ребров. В последнее время не нравится и Матвиенко. Капитан выглядит слабо, возможно, немного поймал звезду", — считает Виктор Леоненко.

