Видео

Леоненко назвал слабое звено в сборной Украины

Леоненко назвал слабое звено в сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 13:01
Леоненко раскритиковал двух игроков сборной Украины
Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко подвел итоги матча Украина — Азербайджан (2:1) в отборе к чемпионату мира-2026. По словам эксперта, результат можно занести команде в актив, однако по игре остались вопросы.

Леоненко отметил, что сборная действовала с преимуществом, но не выглядела уверенно в обороне, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

Виктор Леоненко отдельно отметил, что в таких матчах важно не только побеждать, но и демонстрировать стабильность, которой сейчас команде Сергея Реброва не хватает.

Ефим Конопля
Ефим Конопля на тренировке. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Особое внимание экс-футболист уделил индивидуальным ошибкам. По его мнению, некоторые игроки сборной уступают в концентрации и принятии решений, что делает оборону уязвимой.

Леоненко высказался о лидерах команды

Эксперт подчеркнул, что даже в победных матчах нужно указывать на слабые стороны, чтобы команда росла. Он выразил недоумение тем, что главный тренер продолжает доверять игрокам, которые регулярно допускают тактические ошибки, и назвал тех, кто, по его мнению, не соответствует уровню сборной.

"Ниже своего уровня всегда играет Конопля, даже когда забивает. Скажу в сотый раз: он совершенно не умеет обороняться. Удивительно, почему этого не видит Ребров. В последнее время не нравится и Матвиенко. Капитан выглядит слабо, возможно, немного поймал звезду", — считает Виктор Леоненко. 

Напомним, известный бывший футболист и тренер Зинедин Зидан дал характеристику лидеру "Барселоны" Ламину Ямалю. 

Экс-хавбек киевского "Динамо" Александр Алиев приписал себе одну из традиций сборной Украины. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
