Сабо назвал игрока, которого Ребров должен взять в сборную Украины

Бывший тренер и игрок киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о составе сборной Украины на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира-2026.
По его словам, один из лидеров столичного клуба несправедливо остался без вызова, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".
Йожеф Сабо отметил, что на фоне нестабильных выступлений ряда игроков именно Александр Караваев демонстрирует высокий уровень. Футболист уверенно проводит нынешний сезон, сочетая опыт с лидерскими качествами, которые, по мнению эксперта, сейчас особенно нужны национальной команде.
Бывший наставник подчеркнул, что Караваев сохраняет мотивацию и физическую готовность, а его универсальность делает его ценным для любой схемы игры. Он напомнил, что защитник способен играть как на фланге, так и в полузащите, и всегда выполняет большой объем работы.
Сабо обратился к Реброву
Эксперт выразил недоумение, почему главный тренер не включил игрока в заявку на октябрьские матчи. Сабо считает, что Караваев заслужил место хотя бы в расширенном списке, ведь его вклад в результаты "Динамо" очевиден.
"Почему Ребров не вызвал, вопрос к нему. Считаю, что кто-то, а Александр Караваев сейчас действительно один из лучших в составе "Динамо" и вызов в сборную заслужил. Он стабильно играет, помогает партнерам и показывает хороший уровень. Такой футболист может усилить любую команду, в том числе и сборную", — заявил Йожеф Сабо.
