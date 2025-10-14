Видео
Сабо назвал футболиста, который усилит сборную Украины

Дата публикации 14 октября 2025 13:31
Сабо назвал игрока, которого Ребров должен взять в сборную Украины
Руслан Малиновский и Алексей Гуцуляк. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Бывший тренер и игрок киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о составе сборной Украины на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира-2026.

По его словам, один из лидеров столичного клуба несправедливо остался без вызова, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

Йожеф Сабо отметил, что на фоне нестабильных выступлений ряда игроков именно Александр Караваев демонстрирует высокий уровень. Футболист уверенно проводит нынешний сезон, сочетая опыт с лидерскими качествами, которые, по мнению эксперта, сейчас особенно нужны национальной команде. 

Александр Караваев
Александр Караваев в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бывший наставник подчеркнул, что Караваев сохраняет мотивацию и физическую готовность, а его универсальность делает его ценным для любой схемы игры. Он напомнил, что защитник способен играть как на фланге, так и в полузащите, и всегда выполняет большой объем работы.

Сабо обратился к Реброву

Эксперт выразил недоумение, почему главный тренер не включил игрока в заявку на октябрьские матчи. Сабо считает, что Караваев заслужил место хотя бы в расширенном списке, ведь его вклад в результаты "Динамо" очевиден.

"Почему Ребров не вызвал, вопрос к нему. Считаю, что кто-то, а Александр Караваев сейчас действительно один из лучших в составе "Динамо" и вызов в сборную заслужил. Он стабильно играет, помогает партнерам и показывает хороший уровень. Такой футболист может усилить любую команду, в том числе и сборную", — заявил Йожеф Сабо. 

Напомним, ранее Александр Алиев назвал лучшего игрока сборной Украины и вспомнил, как сам играл в команде. 

А известный французский тренер Зинедин Зидан поделился мнением об игре футболиста "Барселоны" Ламина Ямаля. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Александр Караваев ЧМ-2026 по футболу Йожеф Сабо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
