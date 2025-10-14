Видео
Армия
Стало известно, в каком состоянии Михаэль Шумахер

Стало известно, в каком состоянии Михаэль Шумахер

Дата публикации 14 октября 2025 21:04
Шумахер подал знак жизни - что сейчас с красным бароном
Михаэль Шумахер. Фото: Lars Baron/Getty Images

Легендарный пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер почти 12 лет находится парализованным. Трагическое падение на лыжном курорте привело к трагическим последствиям.

Сейчас для Шумахера появилась редкая вспышка надежды, сообщил французский журналист Стефан Л'Эрмита в эфире RTL.

Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер. Фото: instagram.com/michaelschumacher

Шумахеру могло стать лучше

Шумахер, жизнь которого засекречена для СМИ, подписал шлем для благотворительного аукциона Race Against Dementia.

"В этом году Шумахер подписал шлем для благотворительного мероприятия. Держала ли жена его руку? Мы не знаем точно. Но это впервые за много лет мы имеем знак, который можно назвать позитивным — почти знак жизни", — заявил журналист.

Л'Эрмита добавил, что состояние до сих пор тяжелое, Шумахер не ходит и не говорит, но дышит и, возможно, имеет минимальные взаимодействия с родными.

Семья продолжает реабилитацию дома в Швейцарии, избегая публичности. Друг Жан Тодт, экс-глава Ferrari, в прошлом году сказал, что Михаэль уже не тот, каким был раньше.

гонки Формула-1 Ferrari автоспорт Михаэль Шумахер
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
