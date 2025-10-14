Відео
Головна Спорт Стало відомо, в якому стані Міхаель Шумахер

Стало відомо, в якому стані Міхаель Шумахер

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 21:04
Шумахер подав знак життя — що зараз з червоним бароном
Міхаель Шумахер. Фото: Lars Baron/Getty Images

Легендарний пілот Формули-1 Міхаель Шумахер майже 12 років паралізований. Трагічне падіння на лижному курорті призвело до трагічних наслідків.

Наразі для Шумахера з'явився рідкісний спалах надії, повідомив французький журналіст Стефан Л'Ерміта в ефірі RTL.


Михаэль Шумахер
Міхаель Шумахер. Фото: instagram.com/michaelschumacher

Шумахеру могло стати краще

Шумахер, життя якого засекречене для ЗМІ, підписав шолом для благодійного аукціону Race Against Dementia.

"Цього року Шумахер підписав шолом для благодійного заходу. Чи тримала дружина його руку? Ми не знаємо точно. Але це вперше за багато років ми маємо знак, який можна назвати позитивним — майже знак життя", — заявив журналіст.

Л'Ерміта додав, що стан досі тяжкий, Шумахер не ходить і не говорить, але дихає та, можливо, має мінімальні взаємодії з рідними.

Сім'я продовжує реабілітацію вдома в Швейцарії, уникаючи публічності. Друг Жан Тодт, ексголова Ferrari, торік сказав, що Міхаель вже не той, яким був раніше.

перегони Формула-1 Ferrari автоспорт Міхаель Шумахер
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
