Україна
Захисник Динамо прокоментував скандал у клубі

Захисник Динамо прокоментував скандал у клубі

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 15:01
Біловар розповів, як у Динамо ставляться до Бленуце
Крістіан Біловар під час матчу. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Захисник київського "Динамо" Крістіан Біловар вперше детально прокоментував історію навколо свого одноклубника Владислава Бленуце, навколо якого розгорівся інформаційний скандал.

Зять Ігоря Суркіса в інтерв'ю YouTube-каналу колишнього "динамівця" Дениса Бойка визнав, що в перші дні після приїзду румуна в колективі панувала напруженість.

Читайте також:

Історія почалася після того, як у соцмережах поширилися старі публікації та відео з акаунтів Владислава Бленуце та його дружини, у яких користувачі угледіли проросійські передачі. Ці кадри викликали резонанс серед українських уболівальників та журналістів, адже питання позиції під час війни залишається принциповим для будь-якого гравця, який виступає в УПЛ.

Владислав Блэнуцэ
Владислав Бленуце на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

За словами Біловара, у команді ходили розмови про поведінку новобранця й очікували його реакції на звинувачення. Відсутність публічної позиції Бленуце викликала настороженість, адже в "Динамо" чутливість до таких тем особливо висока.

У команді оцінили позицію Бленуце

Коли ж захисник відкрито заявив, що підтримує Україну та її Збройні сили, ситуація змінилася. За словами Біловара, саме чесність і конкретний вчинок — передача першої зарплати на потреби ЗСУ — допомогли зняти напругу всередині роздягальні та повернути атмосферу довіри.

"Спочатку, коли він приїхав, усі справді насторожилися, бо він не висловився. Але коли Бленуце чітко сказав, що підтримує Україну та наших військових, а першу зарплату передав ЗСУ, усе змінилося. Після цього стосунки налагодилися. Зараз у команді все спокійно, усі його прийняли", — розповів Крістіан Біловар.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
