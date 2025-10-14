Биловар рассказал, как в Динамо относятся к Блэнуце

Кристиан Биловар во время матча. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар впервые подробно прокомментировал историю вокруг своего одноклубника Владислава Блэнуце, вокруг которого разгорелся информационный скандал.

Зять Игоря Суркиса в интервью YouTube-каналу бывшего "динамовца" Дениса Бойко признал, что в первые дни после приезда румына в коллектив царила напряженность.

История началась после того, как в соцсетях распространились старые публикации и видео из аккаунтов Владислава Блэнуце и его жены, в которых пользователи усмотрели пророссийские передачи. Эти кадры вызвали резонанс среди украинских болельщиков и журналистов, ведь вопрос позиции во время войны остается принципиальным для любого игрока, выступающего в УПЛ.

Владислав Блэнуцэ на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

По словам Биловара, в команде ходили разговоры о поведении новобранца и ожидали его реакции на обвинения. Отсутствие публичной позиции Блэнуце вызывало настороженность, ведь в "Динамо" чувствительность к таким темам особенно высока.

В команде оценили позицию Блэнуце

Когда же защитник открыто заявил, что поддерживает Украину и ее Вооруженные силы, ситуация изменилась. По словам Биловара, именно честность и конкретный поступок — передача первой зарплаты на нужды ЗСУ — помогли снять напряжение внутри раздевалки и вернуть атмосферу доверия.

"Сначала, когда он приехал, все действительно насторожились, потому что он не высказался. Но когда Блэнуце четко сказал, что поддерживает Украину и наших военных, а первую зарплату передал ЗСУ, все изменилось. После этого отношения наладились. Сейчас в команде все спокойно, все его приняли", — рассказал Кристиан Биловар.

