Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Защитник Динамо прокомментировал скандал в клубе

Защитник Динамо прокомментировал скандал в клубе

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 15:01
Биловар рассказал, как в Динамо относятся к Блэнуце
Кристиан Биловар во время матча. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар впервые подробно прокомментировал историю вокруг своего одноклубника Владислава Блэнуце, вокруг которого разгорелся информационный скандал.

Зять Игоря Суркиса в интервью YouTube-каналу бывшего "динамовца" Дениса Бойко признал, что в первые дни после приезда румына в коллектив царила напряженность.

Реклама
Читайте также:

История началась после того, как в соцсетях распространились старые публикации и видео из аккаунтов Владислава Блэнуце и его жены, в которых пользователи усмотрели пророссийские передачи. Эти кадры вызвали резонанс среди украинских болельщиков и журналистов, ведь вопрос позиции во время войны остается принципиальным для любого игрока, выступающего в УПЛ. 

Владислав Блэнуцэ
Владислав Блэнуцэ на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

По словам Биловара, в команде ходили разговоры о поведении новобранца и ожидали его реакции на обвинения. Отсутствие публичной позиции Блэнуце вызывало настороженность, ведь в "Динамо" чувствительность к таким темам особенно высока.

В команде оценили позицию Блэнуце

Когда же защитник открыто заявил, что поддерживает Украину и ее Вооруженные силы, ситуация изменилась. По словам Биловара, именно честность и конкретный поступок — передача первой зарплаты на нужды ЗСУ — помогли снять напряжение внутри раздевалки и вернуть атмосферу доверия.

"Сначала, когда он приехал, все действительно насторожились, потому что он не высказался. Но когда Блэнуце четко сказал, что поддерживает Украину и наших военных, а первую зарплату передал ЗСУ, все изменилось. После этого отношения наладились. Сейчас в команде все спокойно, все его приняли", — рассказал Кристиан Биловар. 

Напомним, Йожеф Сабо заявил, что Сергей Ребров должен вызвать в сборную Украины одного из игроков "Динамо"

А известный журналист отметил реальную причину побед национальной команды в октябрьских матчах.  

Легендарный Зинедин Зидан признался, что ему нравится игра одного из футболистов каталонской "Барселоны". 

спорт футбол Динамо Кристиан Биловар Владислав Бленуце
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации