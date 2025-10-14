Відео
Україна
Ломаченко проведе боксерський бій з Пак'яо — відома дата

Ломаченко проведе боксерський бій з Пак'яо — відома дата

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 17:55
Ломаченко проти Менні Пак'яо — де та коли пройде бій
Василь Ломаченко. Фото: кадр з відео

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко у 2025 році знову вийде на ринг. Він стане суперником єдиного боксера в історії, який ставав чемпіоном у восьми дивізіонах, 46-річного філіппінця Менні Пак'яо.

Інформацію про бій Пак'яо підтвердив у коментарі філіппінському виданню DAILY TRIBUNE.


Мэнни Пакьяо
Менні Пак'яо. Фото: кадр з відео

Ломаченко проведе найгучніший бій у житті

Пак'яо під час перебування в Стамбулі розповів, що у грудні 2025 року мають оголосити про бій проти 37-річного українського генія Василя Ломаченка, який у 2025 році завершив кар'єру.

"Ми працюємо над цим боєм", — сказав Менні.

Більше деталей Пак'яо не розповів. Питання викликає вагова категорія боксерів і статус бою, чи буде він виставковим.

Представник Пак'яо Шон Гіббонс підтвердив інформацію, що у грудні Менні проведе виставковий бій з Ломаченком.

Потім в січні або лютому 2026 року Пак'яо планує провести професійний бій з чемпіоном світу в першій напівсередній вазі Роллі Ромеро.

Зазначимо, що виставкові бої не зараховуються до рекорду боксерів. Після них не оголошують переможців за рішенням суддів. При цьому, можна перемогти нокаутом.

бокс Василь Ломаченко Менні Пак‘яо професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
