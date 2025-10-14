Ломаченко проти Менні Пак'яо — де та коли пройде бій

Василь Ломаченко. Фото: кадр з відео

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко у 2025 році знову вийде на ринг. Він стане суперником єдиного боксера в історії, який ставав чемпіоном у восьми дивізіонах, 46-річного філіппінця Менні Пак'яо.

Інформацію про бій Пак'яо підтвердив у коментарі філіппінському виданню DAILY TRIBUNE.

Менні Пак'яо. Фото: кадр з відео

Ломаченко проведе найгучніший бій у житті

Пак'яо під час перебування в Стамбулі розповів, що у грудні 2025 року мають оголосити про бій проти 37-річного українського генія Василя Ломаченка, який у 2025 році завершив кар'єру.

"Ми працюємо над цим боєм", — сказав Менні.

Більше деталей Пак'яо не розповів. Питання викликає вагова категорія боксерів і статус бою, чи буде він виставковим.

Представник Пак'яо Шон Гіббонс підтвердив інформацію, що у грудні Менні проведе виставковий бій з Ломаченком.

Потім в січні або лютому 2026 року Пак'яо планує провести професійний бій з чемпіоном світу в першій напівсередній вазі Роллі Ромеро.

Зазначимо, що виставкові бої не зараховуються до рекорду боксерів. Після них не оголошують переможців за рішенням суддів. При цьому, можна перемогти нокаутом.

