Менні Пак'яо у 2024-му році може повернутися у професійний бокс

Ексчемпіон світу Менні Пак'яо. Фото: instagram.com/mannypacquiao

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях та філіппінський політик Менні Пак'яо повернеться до професійного боксу. Легенда хоче знову виграти титул.

Про можливий бій 45-річного колишнього боксера повідомив у Twitter інсайдер ESPN Сальвадор Родрігес.

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За словами джерела, Пак'яо нібито домовився про поєдинок з "тимчасовим" чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом.

"Мені сказали, що Менні Пакьяо планує провести бій з Маріо Барріосом... Чи станеться це?" — написав Родрігес.

Пак'яо провів свій останній професійний поєдинок у серпні 2021 року, програв кубинцю Йоренісу Угасу. З того моменту Менні боксував лише у виставкових боях.

Барріос у вересні минулого року виграв у Угаса, а у травні 2024-го переміг Фабіана Андреса Майдану.

За свою кар'єру Барріос виграв 29 поєдинків, 18 з них достроково, і зазнав двох поразок.

Пак'яо на рингу здобув 62 перемоги, 39 нокаутами, вісім разів програв і двічі бої завершувалися нічиєю.

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