Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Пак'яо в 45 років збирається провести бій з чемпіоном світу arrow

Пак'яо в 45 років збирається провести бій з чемпіоном світу

9 червня 2024 08:58
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Менні Пак'яо у 2024-му році може повернутися у професійний бокс
Ексчемпіон світу Менні Пак'яо. Фото: instagram.com/mannypacquiao
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях та філіппінський політик Менні Пак'яо повернеться до професійного боксу. Легенда хоче знову виграти титул.

Про можливий бій 45-річного колишнього боксера повідомив у Twitter інсайдер ESPN Сальвадор Родрігес.

Читайте також:

Пакьяо поб'ється за титул чемпіона світу

За словами джерела, Пак'яо нібито домовився про поєдинок з "тимчасовим" чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом.

"Мені сказали, що Менні Пакьяо планує провести бій з Маріо Барріосом... Чи станеться це?" — написав Родрігес.

Пак'яо провів свій останній професійний поєдинок у серпні 2021 року, програв кубинцю Йоренісу Угасу. З того моменту Менні боксував лише у виставкових боях.

Барріос у вересні минулого року виграв у Угаса, а у травні 2024-го переміг Фабіана Андреса Майдану.

За свою кар'єру Барріос виграв 29 поєдинків, 18 з них достроково, і зазнав двох поразок.

Пак'яо на рингу здобув 62 перемоги, 39 нокаутами, вісім разів програв і двічі бої завершувалися нічиєю.

Нагадаємо, Роналду розчарувався в Саудівській Аравії та хоче повернутися до Європи.

Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.

Мудрик назвав футболіста збірної України із найсильнішим ударом.

Кевін Де Брюйне сказав Гвардіолі про бажання піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.

Роналду назвав головного претендента на Золотий м'яч-2024.

Новий претендент на Трубіна готовий заплатити за голкіпера величезні гроші, що відомо.

бокс
Менні Пак‘яо
професійний бокс
єдиноборства

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна