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Пакьяо в 45-лет собирается провести бой с чемпионом мира

9 июня 2024 08:58
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Агабекян Карен
редактор
Мэнни Пакьяо в 2024-м году может вернуться в профессиональный бокс
Экс-чемпион мира Мэнни Пакьяо. Фото: instagram.com/mannypacquiao
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях и филиппинский политик Мэнни Пакьяо вернется в профессиональный бокс. Легенда хочет снова выиграть титул.

О возможном бое 45-летнего бывшего боксера сообщил в Twitter инсайдер ESPN Сальвадор Родригес.

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По словам источника, Пакьяо, якобы, договорился о поединке с "временным" чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом.

"Мне сказали, что Мэнни Пакьяо планирует провести бой с Марио Барриосом… Случится ли это?" — написал Родригес.

Пакьяо провел свой последний профессиональный поединок в августе 2021 года, проиграл кубинцу Йоренису Угасу. С того момента Мэнни боксировал только в выставочных боях.

Барриос в сентябре прошлого года выиграл у Угаса, а в мае 2024-го победил Фабиана Андреса Майдану.

За свою карьеру Барриос выиграл 29 поединков, 18 из них досрочно, и потерпел два поражения.

Пакьяо на ринге одержал 62 победы, 39 нокаутами, восемь раз проиграл и дважды бои завершались ничьей.

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Мэнни Пакьяо
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единоборства

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