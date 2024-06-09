Мэнни Пакьяо в 2024-м году может вернуться в профессиональный бокс

Пакьяо в 45-лет собирается провести бой с чемпионом мира
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях и филиппинский политик Мэнни Пакьяо вернется в профессиональный бокс. Легенда хочет снова выиграть титул.
О возможном бое 45-летнего бывшего боксера сообщил в Twitter инсайдер ESPN Сальвадор Родригес.
Пакьяо подерется за титул чемпиона мира
По словам источника, Пакьяо, якобы, договорился о поединке с "временным" чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом.
"Мне сказали, что Мэнни Пакьяо планирует провести бой с Марио Барриосом… Случится ли это?" — написал Родригес.
Пакьяо провел свой последний профессиональный поединок в августе 2021 года, проиграл кубинцу Йоренису Угасу. С того момента Мэнни боксировал только в выставочных боях.
Барриос в сентябре прошлого года выиграл у Угаса, а в мае 2024-го победил Фабиана Андреса Майдану.
За свою карьеру Барриос выиграл 29 поединков, 18 из них досрочно, и потерпел два поражения.
Пакьяо на ринге одержал 62 победы, 39 нокаутами, восемь раз проиграл и дважды бои завершались ничьей.
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