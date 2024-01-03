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Мейвезер против Пакьяо — известно, когда состоится реванш

3 января 2024 11:11
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Агабекян Карен
редактор
Мейвезер против Пакьяо — известно, когда состоится реванш
Мейвезер против Пакьяо. Фото: marca.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Первый поединок легендарных боксеров Флойда Мейвезера-младшего и Мэнни Пакьяо был самым кассовым и ожидаемым в мире бокса. Его долго ждали, но он прошел на закате карьер боксеров.

Обе звезды бокса уже завершили карьеру, но у них возник вариант с реваншем, сообщил портал BJPenn.

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В минувший уик-энд Пакьяо в Японии посетил MMA-турнир RIZIN 45, во время которого объявил реванш с Мейвезером в 2024 года.

"Я готов! В 2024 году я надеюсь вас увидеть здесь, в Японии на большом поединке с Флойдом Мейвезером. Я очень рад этому. Спасибо", — сказал Пакьяо.

Вероятно, этот поединок станет выставочным и не будет носить статус профессионального. Пока мало шансов, что утверждающие бои органы санкционируют бой двух пенсионеров.

Предположительно, бой может пройти либо летом, либо осенью, поскольку у Пакьяо на апрель запланирован выставочный поединок с легендой тайского бокса Буакавом Бунчамеком. Поединок состоится 20 апреля в Бангкоке.

Отметим, что переговоры о первом бое Мейвезера и Пакьяо шли шесть лет. Когда же бой состоялся, то Флойд победил единогласным решением судей. За тот поединок американец заработал 210 млн долларов, а филиппинец 140 млн долларов.

46 летний Мейвезер за свою профессиональную карьеру выиграл 50 боев, 27 досрочно и ни единого раза не проигрывал. Крайний официальный поединок он провел в августе 2017 года против Конора Макгрегора.

45-летний Пакьяо за карьеру выиграл 62 поединка, 39 нокаутом, восемь раз проигрывал и дважды судьи фиксировали ничью.

Напомним, Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

 

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