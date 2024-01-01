Бой Деревянченко перенесли — в чем причина

Сергей Деревянченко. Фото: BoxingScene



Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко, который должен был выйти на ринг в начале января, перенес свой поединок против американца Роуди Монтгомери. Причиной стала травма украинца.

Об этом сообщает BoxingScene, передает Новини.LIVE.

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Поединок был запланирован на 6 января, но Деревянченко получил повреждение на прошлой неделе на тренировке.

О деталях повреждения украинца не сообщается. Однако травма Сергея повлияла на поединок с Монтгомери — сражение отменено.

Поединок должен был состояться в Лас-Вегасе. Центральным событием вечера бокса станет возвращение обладателя титула WBO International в полусреднем весе Верджила Ортиса в бою с Фредриком Лоусоном.

Цель придется отложить

Ранее Сергей рассказал, что планирует выступать на профессиональной арене еще около двух лет. Главная цель украинца — завоевать титул.

В своем последнем бою Деревянченко проиграл мексиканцу Хайме Мунгии решением судей. По итогам 12 раундов все трое рефери отдали победу мексиканскому боксеру — 115:112, 114:113, 114:113.

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