Бій Дерев'янченка перенесли — у чому причина

Сергій Дерев'янченко. Фото: BoxingScene



Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко, який мав вийти на ринг на початку січня, переніс свій поєдинок проти американця Роуді Монтгомері. Причиною стала травма українця.

Про це повідомляє BoxingScene, передає Новини.LIVE.

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Поєдинок був запланований на 6 січня, але Дерев’янченко отримав пошкодження на минулому тижні на тренуванні.

Про деталі ушкодження українця не повідомляється. Проте травма Сергія вплинула на поєдинок із Монтгомері — бій скасовано.

Поєдинок мав відбутися у Лас-Вегасі. Центральною подією вечора боксу стане повернення володаря титулу WBO International у напівсередній вазі Верджіла Ортіса у бою з Фредріком Лоусоном.

Мету доведеться відкласти

Раніше Сергій розповів, що планує виступати на професійній арені ще близько двох років. Головна мета українця — завоювати титул.

У своєму останньому бою Дерев'янченко програв мексиканцю Хайме Мунгії рішенням суддів. За підсумками 12 раундів усі троє рефері віддали перемогу мексиканському боксеру — 115:112, 114:113, 114:113.

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