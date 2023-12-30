Дерев’янченко потрапив до однієї з найкращих боксерських номінацій року

Менгуї та Дерев'янченко. Фото: Twitter/NarkTheGreat

Український боксер Сергій Дерев’янченко опинився в рейтингу головних подій світу боксу. Його бій з мексиканцем Хайме Мунгуї був визнаний кращим в цьому році.

Боксерські підсумки підбив портал ESPN, передає Новини.LIVE.

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У чоловіків поєдинком 2023 року визнано бій українського боксера другої середньої ваги Сергія Дерев'янченка та мексиканця Хайме Мунгуї. Дерев'янченко, як відомо, зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.

1 of 2023's great fights



Jaime Munguia vs. Sergiy Derevyanchenko



The action swung back and forth with both men having great moments and

Munguia's knockdown in the 12th won him the fight ultimately#boxing

pic.twitter.com/W5rON57Qho — kamryn O’Daley (@kamrynOdaley) December 28, 2023

Бійцем року видання назвало абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе.

Японець, нагадаємо, 26 грудня переміг нокаутом Марлона Тапалеса та став другим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів.

Ломаченко теж "відзначився"

Друге місце в цій номінації посів володар пояса WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні, який здолав опір скандального українця Василя Ломаченко.

Боксеркою року визнана абсолютна чемпіонка світу в двох дивізіонах Кеті Тейлор. А найкращим жіночим поєдинком 2023 року стала перемога Тейлор над Шантель Кемерон у реванші.

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