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Дерев’янченко потрапив до однієї з найкращих боксерських номінацій року

30 грудня 2023 11:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Дерев’янченко потрапив до однієї з найкращих боксерських номінацій року
Менгуї та Дерев'янченко. Фото: Twitter/NarkTheGreat
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український боксер Сергій Дерев’янченко опинився в рейтингу головних подій світу боксу. Його бій з мексиканцем Хайме Мунгуї був визнаний кращим в цьому році.

Боксерські підсумки підбив портал ESPN, передає Новини.LIVE.

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У чоловіків поєдинком 2023 року визнано бій українського боксера другої середньої ваги Сергія Дерев'янченка та мексиканця Хайме Мунгуї. Дерев'янченко, як відомо, зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.

 

 

Бійцем року видання назвало абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе.

Японець, нагадаємо, 26 грудня переміг нокаутом Марлона Тапалеса та став другим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів.

Ломаченко теж "відзначився"

Друге місце в цій номінації посів володар пояса WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні, який здолав опір скандального українця Василя Ломаченко.

Боксеркою року визнана абсолютна чемпіонка світу в двох дивізіонах Кеті Тейлор. А найкращим жіночим поєдинком 2023 року стала перемога Тейлор над Шантель Кемерон у реванші.

Нагадаємо, "Барселона" у січні зробить усе можливе, щоб підписати лідера "Жирони".

Колишній головний тренер "Динамо" може очолити "Ворсклу".

Георгій Судаков прокоментував свій відхід із "Шахтаря".

Тренер хорватського клубу вперше розповів, чому ігнорує Гармаша.

Названий найкращий тренер року у футболі — переміг із феноменальним відривом.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

 

 

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