Деревянченко попал в одну из лучших боксерских номинаций года

Менгуи и Деревянченко. Фото: Twitter/NarkTheGreat

Украинский боксер Сергей Деревянченко оказался в рейтинге главных событий мира бокса. Его сражение с мексиканцем Хайме Мунгуи было признано лучшим в этом году.

Боксерские итоги подвел портал ESPN, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

У мужчин поединком 2023 признано бой украинского боксера второго среднего веса Сергея Деревянченко и мексиканца Хайме Мунгуи. Деревянченко, как известно, потерпел поражение единогласным решением судей.

1 of 2023's great fights



Jaime Munguia vs. Sergiy Derevyanchenko



The action swung back and forth with both men having great moments and

Munguia's knockdown in the 12th won him the fight ultimately#boxing

pic.twitter.com/W5rON57Qho — kamryn O’Daley (@kamrynOdaley) December 28, 2023

Бойцом года издание назвало абсолютного чемпиона мира во втором более легком весе Наоя Иноуэ.

Японец, напомним, 26 декабря победил нокаутом Марлона Тапалеса и стал вторым абсолютным чемпионом мира по двум дивизионам в эпоху четырех поясов.

Ломаченко тоже "отличился"

Второе место в этой номинации занял обладатель пояса WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни, преодолевший сопротивление скандального украинца Василия Ломаченко.

Боксершей года признана абсолютная чемпионка мира в двух дивизионах Кэти Тейлор. А лучшим женским поединком 2023 стала победа Тейлор над Шантель Кэмерон в реванше.

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

ГеоргийСудаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Названный лучший тренер года в футболе победил с феноменальным отрывом.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.