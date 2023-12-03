Дерев'янченко повернеться на ринг через місяць

Сергій Дерев'янченко. Фото: Twitter/boxingscene

Український представник середнього дивізіону та колишній претендент на титули Сергій Дерев'янченко (14-5, 10 КО) вже на початку наступного року повернеться на ринг. Свій найближчий бій українець проведе 6 січня у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє LuckyPunch.net із посиланням на менеджера боксера Кіта Коннолі.

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Суперник українського боксера наразі невідомий. Але деякі пабліки вже повідомляють, що неодноразовий претендент на титул чемпіона світу в середній вазі зустрінеться з Д'Мітріусом Баллардом (21-2-1, 13 КО). За останні два роки Баллард провів лише два бої і обидва програв.

У головній події січневого турніру Вірджіл Ортіс дебютує у напівсередній вазі, поборовшись із Фредріком Лоусоном. Захід пройде у трансляції на DAZN.

Потрібен реванш

Нагадаємо, що у своєму останньому бою в червні цього року українець зазнав поразки від колишнього чемпіона у першому середньому дивізіоні непереможеного мексиканця Хайме Мунгії (42-0, 33 KO).

Sergiy Derevyanchenko wants the rematch after losing a very close fight 💪#MunguiaDerevyanchenko pic.twitter.com/CJinJRWKOh — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 11, 2023

На кону двобою стояв вакантний пояс WBC Silver. Дерев'янченко у п'ятому раунді був досить близьким до того, щоб завершити протистояння достроково. Український боксер затиснув опонента біля канатів, зумів його приголомшити і влаштував побиття, але тому хоч і важко, але вдалося вистояти.

Ця поразка стала для українського боксера п'ятою у професіональній кар'єрі та четвертою за останні п'ять поєдинків та він не був згоден з результатом та вимагав реваншу.

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