Деревянченко вернется на ринг через месяц

Сергей Деревянченко. Фото: Twitter/boxingscene

Украинский представитель среднего дивизиона и бывший претендент на титулы Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) уже в начале следующего года вернется на ринг. Свой ближайший бой украинец проведет 6 января в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает LuckyPunch.net со ссылкой на менеджера боксера Кита Конноли.

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Соперник украинского боксера пока неизвестен. Но некоторые паблики уже сообщают, что неоднократный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе встретится с Д'Митриусом Баллардом (21-2-1, 13 КО). За последние два года Баллард провел всего два боя и оба проиграл.

В главном событии январского турнира Вирджил Ортис дебютирует в полусреднем весе, сразившись с Фредриком Лоусоном. Мероприятие пройдет в трансляции на DAZN.

Нужен реванш

Напомним, что в своем последнем бою в июне этого года украинец потерпел поражение от бывшего чемпиона в первом среднем дивизионе непобежденного мексиканца Хайме Мунгии (42-0, 33 KO).

Sergiy Derevyanchenko wants the rematch after losing a very close fight 💪 #MunguiaDerevyanchenko pic.twitter.com/CJinJRWKOh — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 11, 2023

На кону схватки стоял вакантный пояс WBC Silver. Деревянченко в пятом раунде был достаточно близок к тому, чтобы завершить противостояние досрочно. Украинский боксер зажал оппонента у канатов, сумел его ошеломить и устроил избиение, но потому хоть и тяжело, но удалось выстоять.

Это поражение стало для украинского боксера пятым в профессиональной карьере и четвертым за последние пять поединков, и он не был согласен с результатом и требовал реванша.

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