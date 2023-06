Украинцу Деревянченко судьи снова не дали победу в почти выигранном поединке

Мунгия и Деревянченко после боя. Фото: twitter.com/GoldenBoyBoxing

Украинский средневес Сергей Деревянченко поднялся на одну весовую категорию и провел поединок против топового мексиканского проспекта Хайме Мунгии. Бой состоялся в Онтарио, штат Калифорния, США.

Украинец снова уступил решениям судей, сообщает портал Новини.LIVE.

Для украинца это уже пятое поражение в последних семи боях. Но цифры не должны никого смущать, поскольку Деревянченко боксировал в весовой категории, где все намного больше него, пять поражений от топовых боксеров, и в трех боях было спорное решение судей.

Поединок оказался чрезвычайно интересным не только для публики из аудитории бокса, но и для всех любителей экшена, боевиков и драмы. Все это случилось еще в первом раунде, когда молодой мексиканский фаворит бездумно пошел в атаку и пропустил в ответ десяток ударов.

Во втором раунде крымчанину уже не удалось так часто контрить, и поэтому в ярком раунде Мунгия его перебил. Если учесть, что удар у мексиканца очень мощный, то понимаешь, насколько тяжело было Сергею в эти эпизоды.

В третьем раунде болельщики снова увидели размен ударами, после которого Мунгия неожиданно начал пятиться спиной к канатам. Подобного развития событий вообще никто не ожидал.

Многое снова поменялось уже в следующей трехминутке. В четвертом раунде Деревянченко пропустил апперкот и боковой, после которых был вынужден входить в клинч в лучших традициях Владимира Кличко.

Казалось, что украинец устал и с ним будет покончено, но в пятом раунде он избивал своего оппонента и был чрезвычайно близок к нокдауну. Мунгия все же выдержал — сила воли у этого парня присутствует.

ROUND 5 LADIES AND GENTLEMAN!!! GIVE IT UP FOR THIS BACK-AND-FORTH ACTION because it is just...chef's kiss!!!!#MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/aJ0axkxmyW