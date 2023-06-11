Украинцу Деревянченко судьи снова не дали победу в почти выигранном поединке
Украинский средневес Сергей Деревянченко поднялся на одну весовую категорию и провел поединок против топового мексиканского проспекта Хайме Мунгии. Бой состоялся в Онтарио, штат Калифорния, США.
Украинец снова уступил решениям судей, сообщает портал Новини.LIVE.
Для украинца это уже пятое поражение в последних семи боях. Но цифры не должны никого смущать, поскольку Деревянченко боксировал в весовой категории, где все намного больше него, пять поражений от топовых боксеров, и в трех боях было спорное решение судей.
Viva Mexico! Viva Munguia!!#MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/vXH9hXY3cl— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) June 11, 2023
Отчет о поединке
Поединок оказался чрезвычайно интересным не только для публики из аудитории бокса, но и для всех любителей экшена, боевиков и драмы. Все это случилось еще в первом раунде, когда молодой мексиканский фаворит бездумно пошел в атаку и пропустил в ответ десяток ударов.
Во втором раунде крымчанину уже не удалось так часто контрить, и поэтому в ярком раунде Мунгия его перебил. Если учесть, что удар у мексиканца очень мощный, то понимаешь, насколько тяжело было Сергею в эти эпизоды.
В третьем раунде болельщики снова увидели размен ударами, после которого Мунгия неожиданно начал пятиться спиной к канатам. Подобного развития событий вообще никто не ожидал.
Многое снова поменялось уже в следующей трехминутке. В четвертом раунде Деревянченко пропустил апперкот и боковой, после которых был вынужден входить в клинч в лучших традициях Владимира Кличко.
Казалось, что украинец устал и с ним будет покончено, но в пятом раунде он избивал своего оппонента и был чрезвычайно близок к нокдауну. Мунгия все же выдержал — сила воли у этого парня присутствует.
ROUND 5 LADIES AND GENTLEMAN!!! GIVE IT UP FOR THIS BACK-AND-FORTH ACTION because it is just...chef's kiss!!!!#MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/aJ0axkxmyW— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) June 11, 2023
В 6-м и 7-м раунде боксеры в основном переводили дух после такой мощной первой половины. При этом Деревянченко работал более технично и быстро в этом отрезке.
Девятый и десятый раунды прошли активнее, и в них оба боксера обменялись мощными ударами. Украинец в этих эпизодах бил чаще, но менее сильно.
В одиннадцатом раунде Мунгия начал перебирать преимущество и на морально-волевых усилиях пошел вперед. Украинец защищался и даже умудрялся отвечать.
Экшеном и драмой оказался 12-й раунд. Именно в нем после удара по корпусу Деревянченко опустился на колено — нокдаун. Украинец был в состоянии грогги, но 2 минуты умудрился выживать, уйдя от большинства ударов соперника.
DOWN GOES DEREVYANCHENKO!!#MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/UyjIJ5KVn8— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) June 11, 2023
По итогам поединка судьи выставили оценки: 115-112, 114-113 и 114-113 в пользу мексиканца.
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