Українцю Дерев'янченку судді знову не дали перемогу у майже виграному поєдинку
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко піднявся на одну вагову категорію та провів поєдинок проти топового мексиканського проспекта Хайме Мунгії. Бій відбувся в Онтаріо, Каліфорнія, США.
Українець знову поступився рішенням суддів, повідомляє портал Новини.LIVE.
Для українця це вже п'ята поразка в останніх семи боях. Але цифри не повинні нікого бентежити, оскільки Дерев'янченко боксував у ваговій категорії, де всі набагато більші за нього, п'ять поразок від топових боксерів, і у трьох боях було спірне рішення суддів.
Viva Mexico! Viva Munguia!! #MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/vXH9hXY3cl- Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) June 11, 2023
Звіт про поєдинок
Поєдинок виявився надзвичайно цікавим не лише для публіки з аудиторії боксу, а й для всіх любителів екшену, бойовиків та драми. Все це трапилося ще в першому раунді, коли молодий мексиканський фаворит бездумно пішов у атаку і пропустив у відповідь десяток ударів.
У другому раунді кримчанину вже не вдалося так часто контрити, і тому в яскравому раунді Мунгія його перебив. Якщо зазначити, що удар у мексиканця дуже потужний, то розумієш, наскільки важко було Сергію в ці епізоди.
У третьому раунді вболівальники знову побачили розмін ударами, після якого Мунгія несподівано почав задкувати спиною до канатів. Подібного розвитку подій взагалі ніхто не очікував.
Багато чого знову змінилося вже наступної трихвилинки. У четвертому раунді Дерев'янченко пропустив аперкот і бічний, після яких був змушений входити в клінч у найкращих традиціях Володимира Кличка.
Здавалося, що українець втомився і з ним буде покінчено, але у п'ятому раунді він бив свого опонента і був надзвичайно близьким до нокдауну. Мунгія все ж таки витримав — сила волі у цього хлопця присутня.
ROUND 5 LADIES AND GENTLEMAN! GIVE IT UP FOR THIS BACK-AND-FORTH ACTION because it is just...chef's kiss!!!! #MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/aJ0axkxmyW- Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) June 11, 2023
У 6-му та 7-му раунді боксери в основному переводили дух після такої потужної першої половини. При цьому Дерев'янченко працював більш технічно та швидко у цьому відрізку.
Дев'ятий та десятий раунди пройшли активніше і в них обидва боксери обмінялися потужними ударами. Українець у цих епізодах бив частіше, але менш сильно.
В одинадцятому раунді Мунгія почав перебирати перевагу і на морально-вольових зусиллях пішов уперед. Українець захищався і навіть умудрявся відповідати.
Екшеном та драмою виявився 12-й раунд. Саме в ньому після удару по корпусу Дерев'янченко опустився на коліно — нокдаун. Українець був у стані гроггі, але 2 хвилини примудрився виживати, уникнувши більшості ударів суперника.
DOWN GOES DEREVYANCHENKO!! #MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/UyjIJ5KVn8- Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) June 11, 2023
За підсумками поєдинку судді виставили оцінки: 115-112, 114-113 та 114-113 на користь мексиканця.
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