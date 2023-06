Українцю Дерев'янченку судді знову не дали перемогу у майже виграному поєдинку

Мунгія та Дерев'янченко після бою. Фото: twitter.com/GoldenBoyBoxing

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко піднявся на одну вагову категорію та провів поєдинок проти топового мексиканського проспекта Хайме Мунгії. Бій відбувся в Онтаріо, Каліфорнія, США.

Українець знову поступився рішенням суддів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Для українця це вже п'ята поразка в останніх семи боях. Але цифри не повинні нікого бентежити, оскільки Дерев'янченко боксував у ваговій категорії, де всі набагато більші за нього, п'ять поразок від топових боксерів, і у трьох боях було спірне рішення суддів.

Поєдинок виявився надзвичайно цікавим не лише для публіки з аудиторії боксу, а й для всіх любителів екшену, бойовиків та драми. Все це трапилося ще в першому раунді, коли молодий мексиканський фаворит бездумно пішов у атаку і пропустив у відповідь десяток ударів.

У другому раунді кримчанину вже не вдалося так часто контрити, і тому в яскравому раунді Мунгія його перебив. Якщо зазначити, що удар у мексиканця дуже потужний, то розумієш, наскільки важко було Сергію в ці епізоди.

У третьому раунді вболівальники знову побачили розмін ударами, після якого Мунгія несподівано почав задкувати спиною до канатів. Подібного розвитку подій взагалі ніхто не очікував.

Багато чого знову змінилося вже наступної трихвилинки. У четвертому раунді Дерев'янченко пропустив аперкот і бічний, після яких був змушений входити в клінч у найкращих традиціях Володимира Кличка.

Здавалося, що українець втомився і з ним буде покінчено, але у п'ятому раунді він бив свого опонента і був надзвичайно близьким до нокдауну. Мунгія все ж таки витримав — сила волі у цього хлопця присутня.

ROUND 5 LADIES AND GENTLEMAN! GIVE IT UP FOR THIS BACK-AND-FORTH ACTION because it is just...chef's kiss!!!! #MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/aJ0axkxmyW