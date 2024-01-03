Мейвезер проти Пакьяо — відомо, коли відбудеться реванш

Мейвезер проти Пакьяо. Фото: marca.com

Перший поєдинок легендарних боксерів Флойда Мейвезера-молодшого та Менні Пакьяо був найкасовішим і найочікуванішим у світі боксу. Його довго чекали, але він пройшов в час, коли кар'єри боксерів були близькі до завершення.

Обидві зірки боксу вже завершили кар'єру, але у них виник варіант із реваншем, повідомив портал BJPenn.

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Минулого вікенду Пакьяо в Японії відвідав MMA-турнір RIZIN 45, під час якого оголосив реванш з Мейвезером у 2024 році.

"Я готовий! У 2024 році я сподіваюся вас побачити тут, у Японії на великому поєдинку з Флойдом Мейвезером. Я дуже радий цьому. Дякую", — сказав Пак'яо.

Ймовірно, цей поєдинок стане виставковим і не матиме статусу професійного. Поки мало шансів, що органи, які затверджують бої, санкціонують поєдинок двох пенсіонерів.

Імовірно, бій може пройти або влітку, або восени, оскільки у Пакьяо на квітень заплановано виставковий поєдинок із легендою тайського боксу Буакавом Бунчамеком. Поєдинок відбудеться 20 квітня у Бангкоку.

Зазначимо, що переговори про перший бій Мейвезера та Пак'яо тривали шість років. Коли ж бій відбувся, Флойд переміг одноголосним рішенням суддів. За той поєдинок американець заробив 210 млн доларів, а філіппінець 140 млн доларів.

46-річний Мейвезер за свою професійну кар'єру виграв 50 боїв, 27 достроково і жодного разу не програвав. Останній офіційний поєдинок він провів у серпні 2017 року проти Конора Макгрегора.

45-річний Пак'яо за кар'єру виграв 62 поєдинки, 39 нокаутом, вісім разів програвав і двічі судді фіксували нічию.

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