Ломаченко против Мэнни Пакьяо — где и когда пройдет бой

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко в 2025 году снова выйдет на ринг. Он станет соперником единственного боксера в истории, который становился чемпионом в восьми дивизионах, 46-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо.

Информацию о бое Пакьяо подтвердил в комментарии филиппинскому изданию DAILY TRIBUNE.

Ломаченко проведет самый громкий бой в жизни

Пакьяо во время пребывания в Стамбуле рассказал, что в декабре 2025 года должны объявить о бое против 37-летнего украинского гения Василия Ломаченко, который в 2025 году завершил карьеру.

"Мы работаем над этим боем", — сказал Мэнни.

Больше деталей Пакьяо не рассказал. Вопросы вызывает весовая категория боксеров и статус боя, будет ли он выставочным.

Представитель Пакьяо Шон Гиббонс подтвердил информацию, что в декабре Мэнни проведет выставочный бой с Ломаченко.

Затем в январе или феврале 2026 года Пакьяо планирует провести профессиональный бой с чемпионом мира в первом полусреднем весе Ролли Ромеро.

Отметим, что выставочные бои не засчитываются в рекорд боксеров. После них не объявляют победителей по решению судей. При этом, можно победить нокаутом.

