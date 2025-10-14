Видео
Армия
Ломаченко проведет боксерский бой с Пакьяо — известна дата

Ломаченко проведет боксерский бой с Пакьяо — известна дата

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 17:55
Ломаченко против Мэнни Пакьяо — где и когда пройдет бой
Василий Ломаченко. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко в 2025 году снова выйдет на ринг. Он станет соперником единственного боксера в истории, который становился чемпионом в восьми дивизионах, 46-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо.

Информацию о бое Пакьяо подтвердил в комментарии филиппинскому изданию DAILY TRIBUNE.


Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо. Фото: кадр из видео

Ломаченко проведет самый громкий бой в жизни

Пакьяо во время пребывания в Стамбуле рассказал, что в декабре 2025 года должны объявить о бое против 37-летнего украинского гения Василия Ломаченко, который в 2025 году завершил карьеру.

"Мы работаем над этим боем", — сказал Мэнни.

Больше деталей Пакьяо не рассказал. Вопросы вызывает весовая категория боксеров и статус боя, будет ли он выставочным.

Представитель Пакьяо Шон Гиббонс подтвердил информацию, что в декабре Мэнни проведет выставочный бой с Ломаченко.

Затем в январе или феврале 2026 года Пакьяо планирует провести профессиональный бой с чемпионом мира в первом полусреднем весе Ролли Ромеро.

Отметим, что выставочные бои не засчитываются в рекорд боксеров. После них не объявляют победителей по решению судей. При этом, можно победить нокаутом.

Напомним, эксперт Йожеф Сабо призвал наставника сборной Украины Сергея Реброва довериться игроку, которого давно не вызывали в сборную.

О мечте Александра Усика рассказал известный функционер в мире бокса.

Кристиан Биловар, который является зятем Игоря Суркиса, высказался о конфликтах в команде.

бокс Василий Ломаченко Мэнни Пакьяо профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
