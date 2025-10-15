Роналду встановив історичний рекорд у кваліфікації чемпіонатів світу

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Збірна Португалії у відборі на чемпіонат світу-2026 зіграла внічию з Угорщиною (2:2). В матчі історичним рекордом відзначився Кріштіану Роналду.

Португалець в матчі зробив дубль, повідомив портал Новини.LIVE.

Рекорд Роналду в матчах за збірну

Кріштіану, якому 40 років, на 22-й хвилині зрівняв рахунок. Угорці вийшли вперед ще на 8-й хвилині.

В компенсований час першого тайму Роналду вивів Португалію вперед, точно пробивши після пасу Нуну Мендеша.

Для Кріштіану це був 40-й і 41-й голи у кваліфікаціях чемпіонатів світу, що зробило його найкращим бомбардиром в історії цього етапу, випередивши Карлоса Руїса з Гватемали (39 голів).

Загалом у кар’єрі Роналду тепер 948 голів, з яких 871 за клуби, 77 за збірну в офіційних матчах.

Роналду може покращити свій результат, оскільки планує виступати ще упродовж двох років.

