Роналду встановив історичний рекорд у кваліфікації чемпіонатів світу

Роналду забив свій рекордний гол за збірну Португалії
Збірна Португалії у відборі на чемпіонат світу-2026 зіграла внічию з Угорщиною (2:2). В матчі історичним рекордом відзначився Кріштіану Роналду.
Португалець в матчі зробив дубль, повідомив портал Новини.LIVE.
Рекорд Роналду в матчах за збірну
Кріштіану, якому 40 років, на 22-й хвилині зрівняв рахунок. Угорці вийшли вперед ще на 8-й хвилині.
В компенсований час першого тайму Роналду вивів Португалію вперед, точно пробивши після пасу Нуну Мендеша.
Для Кріштіану це був 40-й і 41-й голи у кваліфікаціях чемпіонатів світу, що зробило його найкращим бомбардиром в історії цього етапу, випередивши Карлоса Руїса з Гватемали (39 голів).
Загалом у кар’єрі Роналду тепер 948 голів, з яких 871 за клуби, 77 за збірну в офіційних матчах.
Роналду може покращити свій результат, оскільки планує виступати ще упродовж двох років.
