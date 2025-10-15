Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Малиновский вошел в команду недели — кто еще в списке

Малиновский вошел в команду недели — кто еще в списке

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 12:15
В Европе оценили игру Малиновского за сборную Украины в отборе на ЧМ-2026
Руслан Малиновский в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из героев октябрьских матчей в составе национальной команды. Он записал на свой счет три гола и сделал две результативные передачи. 

Это позволило игроку итальянского "Дженоа" войти в "Команду недели" по версии Sofascore

Реклама
Читайте также:

Сборная Украины завоевала шесть очков в двух матчах отбора на Кубок Мира-2026. Этот успех позволил подопечным Сергея Реброва выйти на второе место в группе и вернуться в борьбу за право попасть на Мундиаль. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский с призом лучшего игрока матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Вклад Малиновского 

Полузащитник "Дженоа" снова вышел в стартовом составе "сине-желтых" в обоих поединках и отблагодарил тренера за доверие. Три гола и два ассиста помогли сборной Украины добиться преимущества в матчах с обоими соперниками, Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1). 

Команда недели
Команда недели. Фото: Sofascore

Руслан Малиновский стал единственным представителем Украины, который попал в список "Команды недели" от авторитетного издания Sofascore. Вместе с ним там оказались вратарь Балаж Тот (Венгрия), защитники Марио Пашалич (Хорватия), Йоаким Андерсен (Дания), Мерих Демираль (Турция), Давид Ганцко (Словакия), полузащитники Хакан Чалханоглу (Турция), Себастьян Шиманьский (Польша), Микель Мерино (Испания), а также форварды Марио Ретеги (Италия) и Харри Кейн Англия). 

Свой следующий матч сборная Украины проведет против Франции на выезде 13 ноября. 

Напомним, летом французский "ПСЖ" будет готов заплатить большие деньги за звезду "Барселоны". 

Форвард "Баварии" Харри Кейн повторил достижение известного игрока, которое не могли превзойти 70 лет. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Руслан Малиновский ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации