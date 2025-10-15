В Европе оценили игру Малиновского за сборную Украины в отборе на ЧМ-2026

Руслан Малиновский в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из героев октябрьских матчей в составе национальной команды. Он записал на свой счет три гола и сделал две результативные передачи.

Это позволило игроку итальянского "Дженоа" войти в "Команду недели" по версии Sofascore.

Сборная Украины завоевала шесть очков в двух матчах отбора на Кубок Мира-2026. Этот успех позволил подопечным Сергея Реброва выйти на второе место в группе и вернуться в борьбу за право попасть на Мундиаль.

Руслан Малиновский с призом лучшего игрока матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Вклад Малиновского

Полузащитник "Дженоа" снова вышел в стартовом составе "сине-желтых" в обоих поединках и отблагодарил тренера за доверие. Три гола и два ассиста помогли сборной Украины добиться преимущества в матчах с обоими соперниками, Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1).

Команда недели. Фото: Sofascore

Руслан Малиновский стал единственным представителем Украины, который попал в список "Команды недели" от авторитетного издания Sofascore. Вместе с ним там оказались вратарь Балаж Тот (Венгрия), защитники Марио Пашалич (Хорватия), Йоаким Андерсен (Дания), Мерих Демираль (Турция), Давид Ганцко (Словакия), полузащитники Хакан Чалханоглу (Турция), Себастьян Шиманьский (Польша), Микель Мерино (Испания), а также форварды Марио Ретеги (Италия) и Харри Кейн Англия).

Свой следующий матч сборная Украины проведет против Франции на выезде 13 ноября.

