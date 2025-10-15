Відео
Маліновський увійшов до команди тижня — хто ще в списку

Маліновський увійшов до команди тижня — хто ще в списку

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 12:15
У Європі оцінили гру Маліновського за збірну України у відборі на ЧС-2026
Руслан Маліновський у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський став одним із героїв жовтневих матчів у складі національної команди. Він записав на свій рахунок три голи та зробив дві результативні передачі.

Це дозволило гравцю італійського "Дженоа" увійти до "Команди тижня" за версією Sofascore.

Читайте також:

Збірна України здобула шість очок у двох матчах відбору на Кубок Світу-2026. Цей успіх дозволив підопічним Сергія Реброва вийти на друге місце в групі та повернутися в боротьбу за право потрапити на Мундіаль.

Руслан Малиновский
Руслан Маліновський із призом найкращого гравця матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Внесок Маліновського

Півзахисник "Дженоа" знову вийшов у стартовому складі "синьо-жовтих" в обох поєдинках і віддячив тренеру за довіру. Три голи та два асисти допомогли збірній України домогтися переваги в матчах з обома суперниками, Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1).

Команда недели
Команда тижня. Фото: Sofascore

Руслан Маліновський став єдиним представником України, який потрапив до списку "Команди тижня" від авторитетного видання Sofascore. Разом із ним там опинилися воротар Балаж Тот (Угорщина), захисники Маріо Пашаліч (Хорватія), Йоакім Андерсен (Данія), Меріх Деміраль (Туреччина), Давид Ганцко (Словаччина), півзахисники Хакан Чалханоглу (Туреччина), Себастьян Шиманьський (Польща), Мікель Меріно (Іспанія), а також форварди Маріо Ретегі (Італія) та Гаррі Кейн (Англія).

Свій наступний матч збірна України проведе проти Франції на виїзді 13 листопада.

Нагадаємо, влітку французький "ПСЖ" буде готовий заплатити великі гроші за зірку "Барселони".

Форвард "Баварії" Гаррі Кейн повторив досягнення відомого гравця, яке не могли перевершити 70 років.

спорт футбол Збірна України з футболу Руслан Маліновський ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
