Головна Спорт Кейн побив історичний рекорд та допоміг Англії вийти на ЧС-2026

Кейн побив історичний рекорд та допоміг Англії вийти на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 09:35
Гаррі Кейн побив рекорд, який тримався 70 років
Гаррі Кейн святкує гол. Фото: Reuters/Paul Childs

Форвард "Баварії" Гаррі Кейн знову вписав своє ім'я в історію англійського футболу. У матчі відбору до чемпіонату світу-2026 нападник оформив дубль у ворота Латвії.

Кейн допоміг своїй збірній достроково кваліфікуватися на турнір, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Ці два голи стали для Кейна вже тринадцятим випадком, коли він забиває більше одного м'яча за матч у складі національної команди. Таким чином, капітан збірної перевершив досягнення легендарного Нета Лофтгауса, що трималося майже сім десятиліть.

Загалом на рахунку 32-річного нападника тепер 75 голів у 110 матчах за "трьох левів". Він залишається найкращим бомбардиром в історії збірної та лідером, який не втрачає стабільності навіть у найбільш насиченому календарі.

Харри Кейн
Гаррі Кейн забиває гол. Фото: Reuters/Paul Childs

Англія — вже на чемпіонаті світу

Перемога з рахунком 5:0 над Латвією дозволила Англії офіційно оформити вихід до фінальної частини чемпіонату світу за два тури до закінчення відбору. Команда Томаса Тухеля пройшла весь цикл без поразок і без пропущених голів, а Кейн став головним героєм цього відрізка, забивши шість м'ячів у шести зустрічах.

"Вихід у фінальну стадію за два тури до кінця і без пропущених голів — це велике досягнення. Ми показуємо відмінний футбол і ростемо як команда. Я пишаюся хлопцями й тим, як ми рухаємося вперед. Для мене честь бути частиною цієї збірної", — сказав Кейн.

Нагадаємо, в активі Кріштіану Роналду виявилося важливе досягнення, яке він встановив на шляху до світового рекорду.

А французький "ПСЖ" скоро позбудеться російського голкіпера Матвія Сафонова, якому вже підшукали нову команду.

спорт футбол Збірна Англії по футболу Гаррі Кейн ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
