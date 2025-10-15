Гаррі Кейн побив рекорд, який тримався 70 років

Кейн побив історичний рекорд та допоміг Англії вийти на ЧС-2026
Форвард "Баварії" Гаррі Кейн знову вписав своє ім'я в історію англійського футболу. У матчі відбору до чемпіонату світу-2026 нападник оформив дубль у ворота Латвії.
Кейн допоміг своїй збірній достроково кваліфікуватися на турнір, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Ці два голи стали для Кейна вже тринадцятим випадком, коли він забиває більше одного м'яча за матч у складі національної команди. Таким чином, капітан збірної перевершив досягнення легендарного Нета Лофтгауса, що трималося майже сім десятиліть.
Загалом на рахунку 32-річного нападника тепер 75 голів у 110 матчах за "трьох левів". Він залишається найкращим бомбардиром в історії збірної та лідером, який не втрачає стабільності навіть у найбільш насиченому календарі.
Англія — вже на чемпіонаті світу
Перемога з рахунком 5:0 над Латвією дозволила Англії офіційно оформити вихід до фінальної частини чемпіонату світу за два тури до закінчення відбору. Команда Томаса Тухеля пройшла весь цикл без поразок і без пропущених голів, а Кейн став головним героєм цього відрізка, забивши шість м'ячів у шести зустрічах.
"Вихід у фінальну стадію за два тури до кінця і без пропущених голів — це велике досягнення. Ми показуємо відмінний футбол і ростемо як команда. Я пишаюся хлопцями й тим, як ми рухаємося вперед. Для мене честь бути частиною цієї збірної", — сказав Кейн.
