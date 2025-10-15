Харри Кейн побил рекорд, который держался 70 лет

Харри Кейн празднует гол. Фото: Reuters/Paul Childs

Форвард "Баварии" Харри Кейн снова вписал свое имя в историю английского футбола. В матче отбора к чемпионату мира-2026 нападающий оформил дубль в ворота Латвии.

Кейн помог своей сборной досрочно квалифицироваться на турнир, сообщает официальный сайт УЕФА.

Реклама

Читайте также:

Эти два гола стали для Кейна уже тринадцатым случаем, когда он забивает больше одного мяча за матч в составе национальной команды. Таким образом, капитан сборной превзошел достижение легендарного Нэта Лофтхауса, державшееся почти семь десятилетий.

В общей сложности на счету 32-летнего нападающего теперь 75 голов в 110 матчах за "трех львов". Он остается лучшим бомбардиром в истории сборной и лидером, который не теряет стабильности даже в самом насыщенном календаре.

Харри Кейн забивает гол. Фото: Reuters/Paul Childs

Англия — уже на чемпионате мира

Победа со счетом 5:0 над Латвией позволила Англии официально оформить выход в финальную часть чемпионата мира за два тура до окончания отбора. Команда Томаса Тухеля прошла весь цикл без поражений и без пропущенных голов, а Кейн стал главным героем этого отрезка, забив шесть мячей в шести встречах.

"Выход в финальную стадию за два тура до конца и без пропущенных голов — это большое достижение. Мы показываем отличный футбол и растем как команда. Я горжусь ребятами и тем, как мы движемся вперед. Для меня честь быть частью этой сборной", — сказал Кейн.

Напомним, в активе Криштиану Роналду оказалось важное достижение, которое он установил на пути к мировому рекорду.

А французский "ПСЖ" скоро избавится от российского голкипера Матвея Сафонова, которому уже подыскали новую команду.