Харри Кейн побил рекорд, который держался 70 лет

Кейн побил исторический рекорд и помог Англии выйти на ЧМ-2026
Форвард "Баварии" Харри Кейн снова вписал свое имя в историю английского футбола. В матче отбора к чемпионату мира-2026 нападающий оформил дубль в ворота Латвии.
Кейн помог своей сборной досрочно квалифицироваться на турнир, сообщает официальный сайт УЕФА.
Эти два гола стали для Кейна уже тринадцатым случаем, когда он забивает больше одного мяча за матч в составе национальной команды. Таким образом, капитан сборной превзошел достижение легендарного Нэта Лофтхауса, державшееся почти семь десятилетий.
В общей сложности на счету 32-летнего нападающего теперь 75 голов в 110 матчах за "трех львов". Он остается лучшим бомбардиром в истории сборной и лидером, который не теряет стабильности даже в самом насыщенном календаре.
Англия — уже на чемпионате мира
Победа со счетом 5:0 над Латвией позволила Англии официально оформить выход в финальную часть чемпионата мира за два тура до окончания отбора. Команда Томаса Тухеля прошла весь цикл без поражений и без пропущенных голов, а Кейн стал главным героем этого отрезка, забив шесть мячей в шести встречах.
"Выход в финальную стадию за два тура до конца и без пропущенных голов — это большое достижение. Мы показываем отличный футбол и растем как команда. Я горжусь ребятами и тем, как мы движемся вперед. Для меня честь быть частью этой сборной", — сказал Кейн.
Напомним, в активе Криштиану Роналду оказалось важное достижение, которое он установил на пути к мировому рекорду.
А французский "ПСЖ" скоро избавится от российского голкипера Матвея Сафонова, которому уже подыскали новую команду.
Читайте Новини.LIVE!