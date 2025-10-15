Видео
Україна
Видео

Сафонов в январе должен уйти от Забарного — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 07:42
ПСЖ может продать российского вратаря Матвея Сафонова
Матвей Сафонов и Люка Шевалье. Фото: Reuters

В парижском "ПСЖ" в январе может состояться трансфер голкипера. Из команды должен уйти россиянин Матвей Сафонов.

О возможном трансфере сообщил портал Sport.fr.

Читайте также:
Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Reuters

Россиянин уйдет из команды

Российский вратарь "ПСЖ", которому 26-лет, перешел из "Краснодара" в парижан летом 2024-го за 20 млн евро.

Причиной для смены команды стало отсутствие игрового времени в этом сезоне. По сравнению с прошлым сезоном, этой осенью у игрока не было шанса сыграть.

Летом в "ПСЖ" перешел украинский центральный защитник Илья Забарный. Одним из требований футболиста было отсутствие россиянина в составе.

Клуб после требований Ильи попытался продать голкипера, но Сафонов категорически отказался уходить. Он считал, что получит шанс, но этого не произошло.

Напомним, ранее стало известно, идет ли на поправку Михаэль Шумахер, который уже 12 лет парализован.

Бывший украинский боксер Василий Ломаченко вернется на ринг ради выставочного боя.

Известный менеджер рассказал о мечте Александра Усика относительно последнего боя.

ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный украинские легионеры (футбол) Матвей Сафонов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
