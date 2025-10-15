ПСЖ может продать российского вратаря Матвея Сафонова

Матвей Сафонов и Люка Шевалье. Фото: Reuters

В парижском "ПСЖ" в январе может состояться трансфер голкипера. Из команды должен уйти россиянин Матвей Сафонов.

О возможном трансфере сообщил портал Sport.fr.

Илья Забарный. Фото: Reuters

Россиянин уйдет из команды

Российский вратарь "ПСЖ", которому 26-лет, перешел из "Краснодара" в парижан летом 2024-го за 20 млн евро.

Причиной для смены команды стало отсутствие игрового времени в этом сезоне. По сравнению с прошлым сезоном, этой осенью у игрока не было шанса сыграть.

Летом в "ПСЖ" перешел украинский центральный защитник Илья Забарный. Одним из требований футболиста было отсутствие россиянина в составе.

Клуб после требований Ильи попытался продать голкипера, но Сафонов категорически отказался уходить. Он считал, что получит шанс, но этого не произошло.

