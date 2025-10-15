ПСЖ може продати російського воротаря Матвія Сафонова

Матвій Сафонов и Люка Шевалье. Фото: Reuters

У паризькому "ПСЖ" у січні може відбутися трансфер голкіпера. З команди має піти росіянин Матвій Сафонов.

Про можливий трансфер повідомив портал Sport.fr.

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Росіянин піде з команди

Російський воротар "ПСЖ", якому 26-років, перейшов із "Краснодару" до парижан улітку 2024-го за 20 млн євро.

Причиною для зміни команди стала відсутність ігрового часу цього сезону. У порівнянні з минулим сезоном, цієї осені у гравця не було шансу зіграти.

Влітку в "ПСЖ" перейшов український центральний захисник Ілля Забарний. Однією з вимог футболіста була відсутність росіянина в складі.

Клуб після вимог Іллі спробував продати голкіпера, але Сафонов категорично відмовився йти. Він вважав, що отримає шанс, але цього не сталося.

