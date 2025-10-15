Відео
Головна Спорт Сафонов в січні має піти від Забарного — що відомо

Сафонов в січні має піти від Забарного — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 07:42
ПСЖ може продати російського воротаря Матвія Сафонова
Матвій Сафонов и Люка Шевалье. Фото: Reuters

У паризькому "ПСЖ" у січні може відбутися трансфер голкіпера. З команди має піти росіянин Матвій Сафонов.

Про можливий трансфер повідомив портал Sport.fr.

Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Росіянин піде з команди

Російський воротар "ПСЖ", якому 26-років, перейшов із "Краснодару" до парижан улітку 2024-го за 20 млн євро.

Причиною для зміни команди стала відсутність ігрового часу цього сезону. У порівнянні з минулим сезоном, цієї осені у гравця не було шансу зіграти.

Влітку в "ПСЖ" перейшов український центральний захисник Ілля Забарний. Однією з вимог футболіста була відсутність росіянина в складі.

Клуб після вимог Іллі спробував продати голкіпера, але Сафонов категорично відмовився йти. Він вважав, що отримає шанс, але цього не сталося.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи йде на поправку Міхаель Шумахер, який вже 12 років паралізований.

Колишній український боксе Василь Ломаченко повернеться на ринг заради виставкового бою.

Відомий менеджер розповів про мрію Олександра Усика щодо останнього бою.

