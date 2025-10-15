Відео
Україна
Головна Спорт ПСЖ готовий уже влітку підписати лідера Барселони

ПСЖ готовий уже влітку підписати лідера Барселони

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 10:35
ПСЖ готує Барселоні пропозицію щодо Ламіна Ямаля
Тренер "ПСЖ" Луїс Енріке на тлі наставника "Барселони" Гансі Фліка. Фото: Reuters/Nacho Doce

Каталонська "Барселона" влітку 2026 року може втратити свою головну зірку. Футболістом збірної Іспанії Ламіном Ямалем цікавиться "ПСЖ".

Французький клуб готовий запропонувати 18-річному гравцеві вигідний контракт, повідомляє Marca.

Читайте також:

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке високо цінує талант Ламіна Ямаля, який увійшов до трійки найкращих гравців світу на церемонії "Золотий м'яч-2025". "Барселона" не збирається продавати свого вихованця, але "ПСЖ" може повторити хід, який у 2017 році дозволив французам підписати Неймара.

Боротьба за Ламіна Ямаля

Згідно з інформацією іспанських журналістів, "ПСЖ" запропонує за молодого футболіста 250 млн євро. Зарплата самого Ламіна може зрости до 25 млн євро за сезон. Контракт Ямаля з "Барселоною" діє до літа 2031 року, що абсолютно не бентежить французький клуб.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль та Лі Кан із "ПСЖ". Фото: Reuters/Albert Gea

У сезоні 2025/2026 Ламін грає не так регулярно, як рік тому. За кілька місяців він отримав уже дві травми. Уболівальники "Барселони" незадоволені тим, що гравець став приділяти велику увагу особистому життю, а Ламін скаржиться на тиск з боку преси та фанів.

Ще нещодавно здавалося, що Ямаль затримається в "Барселоні" надовго, проте зараз його майбутній трансфер уже не здається чимось фантастичним.

Нагадаємо, аргентинець Ліонель Мессі встановив рекорд та перевершив досягнення бразильця Неймара.

Французький "ПСЖ" готовий позбутися воротаря Матвія Сафонова, у росіянина немає ігрової практики в цьому сезоні.

спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Барселона Ламін Ямал
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
