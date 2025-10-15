Відео
Мессі додав до колекції новий рекорд — подробиці

Дата публікації: 15 жовтня 2025 09:08
Мессі обійшов Неймара в гонитві за важливим рекордом
Ліонель Мессі на полі. Фото: Reuters/Sam Navarro

Збірна Аргентини впевнено обіграла Пуерто-Ріко в товариському матчі, що відбувся 15 жовтня у Форт-Лодердейлі. Команда Ліонеля Скалоні показала чемпіонський футбол і не залишила супернику жодних шансів та забила шість сухих голів.

На рахунку ветерана "альбіселесте" Ліонеля Мессі виявилося важливе досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.

Аргентинці відкрили рахунок уже на 14-й хвилині зусиллями Алексіса Макаллістера, а незабаром Гонсало Монтьєль подвоїв перевагу після передачі Ліонеля Мессі. До перерви Макаллістер оформив дубль, а в другій половині зустрічі автоголом відзначився Стівен Ечеверрія. Фінальну крапку поставив Лаутаро Мартінес, який двічі відзначився в кінцівці.

Рекорд, який доповнив колекцію Мессі

Цей поєдинок став для Лео Мессі особливим. Дві гольові передачі дозволили капітану збірної встановити нове досягнення: 61 асист за національну команду. Він обійшов Неймара (59) за цим показником і став абсолютним лідером в історії міжнародного футболу.

Лионель Месси
Ліонель Мессі з м'ячем. Фото: Reuters/Sam Navarro

Крім того, 38-річний Мессі зміцнив та свій статус найкращого асистента в історії футболу взагалі. На рахунку аргентинця тепер 398 результативних передач у всіх турнірах — цифра, недосяжна для будь-якого чинного гравця.

Аргентина продовжує підготовку до чемпіонату світу-2026, який пройде в США, Канаді та Мексиці. Для Мессі цей турнір може стати останнім у футболці збірної, але, судячи з форми та мотивації, його історія ще далеко не завершена.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду теж не пішов з поля без нового досягнення цього вечора.

Російський голкіпер французького "ПСЖ" Матвій Сафонов уже взимку може піти з клубу, кольори якого захищає Ілля Забарний.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
