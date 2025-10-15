Видео
Україна
Месси добавил в коллекцию новый рекорд — подробности

Месси добавил в коллекцию новый рекорд — подробности

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 09:08
Месси обошел Неймара в погоне за важным рекордом
Лионель Месси на поле. Фото: Reuters/Sam Navarro

Сборная Аргентины уверенно обыграла Пуэрто-Рико в товарищеском матче, состоявшемся 15 октября в Форт-Лодердейле. Команда Лионеля Скалони показала чемпионский футбол и не оставила сопернику ни малейших шансов и забила шесть безответных голов. 

На счету ветерана "альбиселесте" Лионеля Месси оказалось важное достижение, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Аргентинцы открыли счет уже на 14-й минуте усилиями Алексиса Макаллистера, а вскоре Гонсало Монтьель удвоил преимущество после передачи Лионеля Месси. До перерыва Макаллистер оформил дубль, а во второй половине встречи автоголом отметился Стивен Эчеверрия. Финальную точку поставил Лаутаро Мартинес, дважды отличившийся в концовке. 

Рекорд, который дополнил коллекцию Месси 

Этот поединок стал для Лео Месси особенным. Две голевые передачи позволили капитану сборной установить новое достижение: 61 ассист за национальную команду. Он обошел Неймара (59) по этому показателю и стал абсолютным лидером в истории международного футбола.

Лионель Месси
Лионель Месси с мячом. Фото: Reuters/Sam Navarro

Кроме того, 38-летний Месси укрепил и свой статус лучшего ассистента в истории футбола вообще. На счету аргентинца теперь 398 результативных передач во всех турнирах — цифра, недосягаемая для любого действующего игрока. 

Аргентина продолжает подготовку к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Для Месси этот турнир может стать последним в футболке сборной, но, судя по форме и мотивации, его история еще далеко не завершена. 

Напомним, Криштиану Роналду тоже не ушел с поля без нового достижения в этот вечер. 

Российский голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов уже зимой может уйти из клуба, цвета которого защищает Илья Забарный. 

спорт футбол Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
