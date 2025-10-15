ПСЖ готовит Барселоне предложение по Ламину Ямалю

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике на фоне наставника "Барселоны" Ханси Флика. Фото: Reuters/Nacho Doce

Каталонская "Барселона" летом 2026 года может потерять свою главную звезду. Футболистом сборной Испании Ламином Ямалем интересуется "ПСЖ".

Французский клуб готов предложить 18-летнему игроку выгодный контракт, сообщает Marca.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высоко ценит талант Ламина Ямаля, который вошел в тройке лучших игроков мира на церемонии "Золотой мяч-2025". "Барселона" не собирается продавать своего воспитанника, но "ПСЖ" может повторить ход, который в 2017 году позволил французам подписать Неймара.

Борьба за Ламина Ямаля

Согласно информации испанских журналистов, "ПСЖ" предложит за молодого футболиста 250 млн евро. Зарплата самого Ламина может вырасти до 25 млн евро за сезон. Контракт Ямаля с "Барселоной" действует до лета 2031 года, что совершенно не смущает французский клуб.

Ламин Ямаль и Ли Кан из "ПСЖ". Фото: Reuters/Albert Gea

В сезоне 2025/2026 Ламин играет не так регулярно, как год назад. За несколько месяцев он получил уже две травмы. Болельщики "Барселоны" недовольны тем, что игрок стал уделять большое внимание личной жизни, а Ламин жалуется на давление со стороны прессы и фанов.

Еще недавно казалось, что Ямаль задержится в "Барселоне" надолго, однако сейчас его будущий трансфер уже не кажется чем-то фантастическим.

