Полиция расследует дело об изнасиловании медсестры в имении Михаэля Шумахера

Михаэль Шумахер. Фото: AP

Швейцарская прокуратура расследует уголовное дело 2019 года об изнасиловании. Местом преступления стало имение семьи Михаэля Шумахера в Гланде (Швейцария), а жертвой была его медсестра.

О деталях уголовного дела сообщило издание 24heures.

Дом Шумахера в Гланде. Фото: flickr.com/photos/mmmms

Изнасилование в доме Шумахера

Подозреваемым по делу является австралийский автогонщик — близкий друг сына Михаэля Мики Шумахера. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над медсестрой, которая ухаживала за семикратным чемпионом.

Согласно делу, 30-летняя медсестра из медицинской команды Шумахера подала жалобу в январе 2022 года — через два года после возможного нападения. В системе правосудия Швейцарии считают, что такая большая задержка является типичной для жертв сексуального насилия, поскольку им нужно осознать событие и иметь смелость об этом рассказать.

Преступление произошло в спальне на втором этаже главного дома поместья Вилла Ла Резерв на берегу Женевского озера. Семья Шумахера не причастна к событию, поскольку никто из семьи не присутствовал.

Обвиняемый сейчас дисквалифицирован за допинг и ему больше 30 лет. По этим признакам подходит Фрэнк Стерн, бывший тест-пилот Red Bull, друг Мики.

В 2019-м Стерн пытался пробиться в Формулу-1, дружил с Мики, гостил в поместье в перерывах между гонками. В материалах следствия говорится, что после пьяной вечеринки в бильярдной медсестра присоединилась к коллегам и гонщику. После коктейлей с водкой ей стало плохо, и она уснула на полу. Физиотерапевт и обвиняемый отнесли ее в комнату персонала, оставив свет в ванной. Позже гонщик якобы вернулся из соседней комнаты и дважды изнасиловал женщину.

На следующий день жертва ничего не помнила, но нашла материальные доказательства. В SMS она обвинила гонщика, просила держаться подальше. Боясь потерять работу, молчала и ничего не говорила семье Шумахера.

Суд по делу был назначен на 15 октября в Ньоне, но обвиняемый на него не явился.

