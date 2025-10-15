Ферстаппен рассказал, каким был Михаэль Шумахер вне трассы Формулы-1

Отец Макса Ферстаппена Джос и Михаэль Шумахер. Фото: Clive Mason/ALLSPORT/Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен с детства был знаком с легендарным Михаэлем Шумахером. Поэтому он знает о легенде больше, чем обычные болельщики.

Ферстаппен о семикратном чемпионе Формулы-1 рассказал в комментарии журналу The Road Rat.

Макс Ферстаппен и Михаэль Шумахер. Фото: RTL

Лучшая черта Шумахера

Голландец вырос рядом с Шумахером, поскольку тот дружил с его отцом Джосом Ферстаппеном со времен в команде Benetton в середине 90-х годов прошлого века.

По словам Макса, Михаэль был настоящим семьянином, что делало его особенным.

"Он был невероятно сосредоточен на трассе, нацелен на результат, но как только оказывался дома, то заботился о своей семье и уделял ей внимание. Это было приятно видеть. Это был пример того, как можно вести собственную жизнь", — сказал Ферстаппен.

Также Ферстаппен рассказал, что они с семьей Шумахера иногда ездили вместе в отпуск, и после этого у него остались хорошие воспоминания.

После несчастного случая в 2013 году Шумахер остается прикованным к постели. Пока неизвестно, может ли он говорить или двигаться.

