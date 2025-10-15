Відео
Україна
Ферстаппен назвав одну рису, яка підкорює в Міхаелі Шумахері

Ферстаппен назвав одну рису, яка підкорює в Міхаелі Шумахері

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 17:46
Ферстаппен розповів, яким був Міхаель Шумахер поза трасою Формули-1
Батько Макса Ферстаппена Джос та Міхаель Шумахер. Фото: Clive Mason/ALLSPORT/Getty Images

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен з дитинства був знайомий з легендарним Міхаелем Шумахером. Тому він знає про легенду більше, ніж звичайні уболівальники.

Ферстаппен про семиразового чемпіона Формули-1 розповів у коментарі журналу The Road Rat.

Читайте також:
Михаэль Шумахер
Макс Ферстаппен та Міхаель Шумахер. Фото: RTL

Найкраща риса Шумахера

Нідерландець виріс поруч із Шумахером, оскільки той дружив з його батьком Джосом Ферстаппеном з часів у команді Benetton у середині 90-х років минулого століття.

За словами Макса, Міхаель був справжнім сім’янином, що робило його особливим.

"Він був неймовірно зосереджений на трасі, націлений на результат, але як тільки опинявся вдома, то дбав про свою родину і приділяв їй увагу. Це було приємно бачити. Це був приклад того, як можна вести власне життя", — сказав Ферстаппен.

Також Ферстаппен розповів, що вони з родиною Шумахера іноді їздили разом у відпустку, і після цього в нього залишилися гарні спогади.

Після нещасного випадку у 2013 році Шумахер залишається прикутим до ліжка. Наразі невідомо, чи він може говорити або рухатися.

Формула-1 Макс Ферстаппен Ferrari автоспорт Міхаель Шумахер
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
