Україна
Ребров отримав несподівану пропозицію з Європи

Ребров отримав несподівану пропозицію з Європи

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 13:01
Ребров отримав унікальну пропозицію від Панатінаїкоса
Сергій Ребров під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Журналіст та коментатор Віктор Вацко розповів про сильний інтерес грецького "Панатінаїкоса" до головного тренера збірної України Сергія Реброва. За його даними, переговори між сторонами велися вже деякий час, і ініціатива виходила саме від афінського клубу.

У Греції всерйоз розглядали можливість запросити українського фахівця, попри те що він очолює національну команду, повідомив журналіст в ефірі YouTube-каналу Вацко Live.

Читайте також:

Керівництво "Панатінаїкоса" було готове запропонувати Реброву унікальні умови: поєднувати роботу в клубі та в збірній.

Однак, за інформацією Вацка, ця ідея не отримала розвитку. Ні Ребров, ні Українська асоціація футболу не підтримали формат суміщення, і переговори припинилися. Для обох сторін ця пропозиція виглядала надто нестандартною та ризиковою.

Сергей Ребров
Сергій Ребров перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Інтерес до Реброва не обмежується Європою

За даними того ж джерела, ще навесні тренер збірної України отримував щедру пропозицію з Близького Сходу. Цей контракт, як стверджує Вацко, був "шаленим у фінансовому плані", проте Ребров залишився вірним національній команді та проєкту, який будує з весни 2023 року.

Інтерес до фахівця продовжує зростати: Ребров залишається одним із найзатребуваніших українських тренерів, а його результати з національною збірною лише посилюють увагу до його персони в Європі та за її межами.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров тренер Панатінаїкос
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
