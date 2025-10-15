Ребров получил уникальное предложение от Панатинаикоса

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о сильном интересе греческого "Панатинаикоса" к главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву. По его данным, переговоры между сторонами велись уже некоторое время, и инициатива исходила именно от афинского клуба.

В Греции всерьез рассматривали возможность пригласить украинского специалиста, несмотря на то что он возглавляет национальную команду, сообщил журналист в эфире YouTube-канала Вацко Live.

Реклама

Читайте также:

Руководство "Панатинаикоса" было готово предложить Реброву уникальные условия: совмещать работу в клубе и в сборной.

Однако, по информации Вацко, эта идея не получила развития. Ни Ребров, ни Украинская ассоциация футбола не поддержали формат совмещения, и переговоры прекратились. Для обеих сторон это предложение выглядело слишком нестандартным и рисковым.

Сергей Ребров перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Интерес к Реброву не ограничивается Европой

По данным того же источника, еще весной тренер сборной Украины получал щедрое предложение с Ближнего Востока. Этот контракт, как утверждает Вацко, был "безумным в финансовом плане", однако Ребров остался верен национальной команде и проекту, который строит с весны 2023 года.

Интерес к специалисту продолжает расти: Ребров остается одним из самых востребованных украинских тренеров, а его результаты с национальной сборной лишь усиливают внимание к его персоне в Европе и за ее пределами.

Напомним, капитан сборной Англии Харри Кейн помог своей команде выйти на ЧМ-2026 и установил уникальное достижение.

Испанец Ламин Ямаль летом может сменить команду, поскольку им заинтересовался очень богатый клуб.