Поліція розслідує справу про зґвалтування медсестри у маєтку Міхаеля Шумахера

Міхаель Шумахер. Фото: AP

Швейцарська прокуратура розслідує кримінальну справу 2019 року про зґвалтування. Місцем злочину став маєток родини Міхаеля Шумахера у Гланді (Швейцарія), а жертвою була його медсестра.

Про деталі кримінальної справи повідомило видання 24heures.

Реклама

Читайте також:

Будинок Шумахера в Гланді. Фото: flickr.com/photos/mmmms

Зґвалтування в домі Шумахера

Підозрюваним у справі є австралійський автогонщик, який є близьким другом сина Міхаеля Мікі Шумахера. Чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві над медсестрою, яка доглядала за семиразовим чемпіоном.

Згідно зі справою, 30-річна медсестра з медичної команди Шумахера подала скаргу у січні 2022 року — через два роки після можливого нападу. У системі правосуддя Швейцарії вважають, що така велика затримка є типовою для жертв сексуального насильства, оскільки їм потрібно усвідомити подію та мати сміливість про це розповісти.

Злочин стався у спальні на другому поверсі головного будинку маєтку Вілла Ла Резерв на березі Женевського озера. Сім’я Шумахера не причетна до події, оскільки ніхто з родини не був присутній.

Обвинувачений наразі дискваліфікований за допінг і йому більше 30 років. За цими ознаками підходить Френк Стерн, колишній тест-пілот Red Bull, друг Мікі.

У 2019-му Стерн намагався пробитися у Формулу-1, дружив із Мікі, гостював у маєтку в перервах між гонками. В матеріалах слідства йдеться, що після п'яної вечірки у більярдній медсестра приєдналася до колег і гонщика. Після коктейлів з горілкою їй стало погано, і вона заснула на підлозі. Фізіотерапевт і обвинувачений віднесли її у кімнату персоналу, залишивши світло у ванній. Пізніше гонщик нібито повернувся з сусідньої кімнати й двічі зґвалтував жінку.

Наступного дня жертва нічого не пам’ятала, але знайшла матеріальні докази. У SMS вона звинуватила гонщика, просила триматися подалі. Боячись втратити роботу, мовчала і нічого не говорила родині Шумахера.

Суд у справі було призначено на 15 жовтня у Ньйоні, але обвинувачений на нього не з’явився.

Нагадаємо, що відомо про зацікавленість "Панатінаїкоса" в головному тренері збірної України Сергію Реброві.

Зірковий гравець збірної Англії Гаррі Кейн вписав своє ім'я серед найкращих бомбардирів світу.