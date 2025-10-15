Відео
Медсестру Шумахера зґвалтували в будинку легенди Формули-1

Медсестру Шумахера зґвалтували в будинку легенди Формули-1

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 20:35
Поліція розслідує справу про зґвалтування медсестри у маєтку Міхаеля Шумахера
Міхаель Шумахер. Фото: AP

Швейцарська прокуратура розслідує кримінальну справу 2019 року про зґвалтування. Місцем злочину став маєток родини Міхаеля Шумахера у Гланді (Швейцарія), а жертвою була його медсестра.

Про деталі кримінальної справи повідомило видання 24heures.


Михаэль Шумахер
Будинок Шумахера в Гланді. Фото: flickr.com/photos/mmmms

Зґвалтування в домі Шумахера

Підозрюваним у справі є австралійський автогонщик, який є близьким другом сина Міхаеля Мікі Шумахера. Чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві над медсестрою, яка доглядала за семиразовим чемпіоном.

Згідно зі справою, 30-річна медсестра з медичної команди Шумахера подала скаргу у січні 2022 року — через два роки після можливого нападу. У системі правосуддя Швейцарії вважають, що така велика затримка є типовою для жертв сексуального насильства, оскільки їм потрібно усвідомити подію та мати сміливість про це розповісти.

Злочин стався у спальні на другому поверсі головного будинку маєтку Вілла Ла Резерв на березі Женевського озера. Сім’я Шумахера не причетна до події, оскільки ніхто з родини не був присутній.

Обвинувачений наразі дискваліфікований за допінг і йому більше 30 років. За цими ознаками підходить Френк Стерн, колишній тест-пілот Red Bull, друг Мікі.

У 2019-му Стерн намагався пробитися у Формулу-1, дружив із Мікі, гостював у маєтку в перервах між гонками. В матеріалах слідства йдеться, що після п'яної вечірки у більярдній медсестра приєдналася до колег і гонщика. Після коктейлів з горілкою їй стало погано, і вона заснула на підлозі. Фізіотерапевт і обвинувачений віднесли її у кімнату персоналу, залишивши світло у ванній. Пізніше гонщик нібито повернувся з сусідньої кімнати й двічі зґвалтував жінку.

Наступного дня жертва нічого не пам’ятала, але знайшла матеріальні докази. У SMS вона звинуватила гонщика, просила триматися подалі. Боячись втратити роботу, мовчала і нічого не говорила родині Шумахера.

Суд у справі було призначено на 15 жовтня у Ньйоні, але обвинувачений на нього не з’явився.

суд згвалтування Формула-1 автоспорт Міхаель Шумахер Мік Шумахер
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
