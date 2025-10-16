Вієйра високо оцінив гру Руслана Маліновського за збірну України

Руслан Маліновський. Фото: УАФ

Футболіст збірної України Руслан Маліновський після річної перерви вперше був викликаний на матчі національної команди. В протистоянні з Ісландією (5:3) він оформив дубль, а в гру з Азербайджаном (2:1) у нього гол+пас.

Гру Маліновського прокоментував головний тренер "Дженоа" Патрік Вієйра, передає сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Патрік Вієйра. Фото: "Дженоа"

Маліновського відзначили в "Дженоа"

Вієйра високо оцінив внесок Маліновського в матчах за збірну в кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Тренер назвав Руслана дуже важливим футболістом, який може принести користь клубу.

"Маліновський дуже важливий, він забив голи і віддав гольову передачу за збірну.

Це важливо для нас. Сподіваємося, що він і надалі забиватиме, адже нам потрібні його якості", — сказав тренер.

Маліновський цього сезону зіграв за "Дженоа" шість матчів у Серії А та зробив один асист.

У 32-річного уродженця Житомира чинний контракт з "Дженоа" до 30 червня 2027 року.

Руслан на клубному рівні за свою кар’єру провів 456 матчів, за які забив 90 голів та зробив 75 асистів.

