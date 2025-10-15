Видео
Армия
Шевченко получил высокую должность в ФИФА

Шевченко получил высокую должность в ФИФА

Дата публикации 15 октября 2025 23:02
Шевченко и Монзуль получили должности в ФИФА
Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко нашел дополнительную работу. Он будет работать в ФИФА, которая является главным органом в мировом футболе.

О назначении Шевченко сообщили в УАФ.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Шевченко стал не единственным украинцем с должностью в ФИФА

На последнем заседании Совета ФИФА назначили председателей и членов постоянных комитетов на период 2025-2029 гг. Заседание прошло в соответствии с реформой устава ФИФА.

Реформа предусматривает привлечение большего количества ассоциаций-членов и женщин к принятию решений.

Среди тех, кто получил должности, был президент УАФ Андрей Шевченко и председатель Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль.

Шевченко, который является легендой футбола, возглавил Комитет по вопросам будущего футбола ФИФА. Этот орган формирует стратегию развития игры: от инноваций до юношеских программ.

Монзуль, которая была первой женщиной-арбитром ФИФА из Украины, стала членом Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
