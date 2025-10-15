Шевченко та Монзуль отримали посади в ФІФА

Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко знайшов додаткову роботу. Він працюватиме в ФІФА, яка є головним органом у світовому футболі.

Про призначення Шевченка повідомили в УАФ.

Шевченко став не єдиним українцем з посадою в ФІФА

На останньому засіданні Ради ФІФА призначили голів і членів постійних комітетів на період 2025–2029 рр. Засідання пройшло відповідно до реформи статуту ФІФА.

Реформа передбачає залучення більшої кількості асоціацій-членів і жінок до ухвалення рішень.

Серед тих, хто отримав посади, був президент УАФ Андрій Шевченко та голова Комітету арбітрів УАФ Катерина Монзуль.

Шевченко, який є легендою футболу, очолив Комітет з питань майбутнього футболу ФІФА. Цей орган формує стратегію розвитку гри: від інновацій до юнацьких програм.

Монзуль, яка була першою жінкою-арбітром ФІФА з України, стала членом Комітету зацікавлених сторін з жіночого футболу ФІФА.

