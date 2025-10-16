Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жена Трубина поразила своим горячим образом — фото

Жена Трубина поразила своим горячим образом — фото

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 08:57
Жена Анатолия Трубина Марина Галаган поразила сеть откровенными фото
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannnn

Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин пока не может нас радовать уверенной игрой. Однако, его супруга всегда всех радует своей красотой.

Марина Галаган после свадьбы стала еще более откровеннее со своими фолловерами в Instagram.

Реклама
Читайте также:

У Анатолия пока еще не очень популярная жена в соцсетях. У девушки в Instagram всего 13,2 тысяч фолловеров.

Марина Галаган
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannnn

Жена Трубина поразила красотой

Марина поделилась откровенными снимками в облегающем платье. Фото вызвали живой интерес, особенно среди мужской аудитории, которая увидела фигуру красавицы.

Стоит добавить, что невеста футболиста была моделью с 2015 года. У Марины даже был опыт работы за границей. До модельного агентства она занималась танцами.

null
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannnn
Марина Галаган
Марина Галаган Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannnn

В текущем сезоне Трубин отыграл за "Бенфику" 17 матчей, пропустив 16 мячей и десять раз оставил свои ворота нетронутыми. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 28 миллионов евро.

Напомним, легендарный Криштиану Роналду побил рекорд голов за сборную Португалии — что известно.

Медсестра Михаэля Шумахера могла стать жертвой сексуального насилия в доме легенды автоспорта.

футбол Бенфика Анатолий Трубин украинские легионеры (футбол) жены футболистов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации