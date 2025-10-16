Жена Анатолия Трубина Марина Галаган поразила сеть откровенными фото

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannnn

Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин пока не может нас радовать уверенной игрой. Однако, его супруга всегда всех радует своей красотой.

Марина Галаган после свадьбы стала еще более откровеннее со своими фолловерами в Instagram.

У Анатолия пока еще не очень популярная жена в соцсетях. У девушки в Instagram всего 13,2 тысяч фолловеров.

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannnn

Жена Трубина поразила красотой

Марина поделилась откровенными снимками в облегающем платье. Фото вызвали живой интерес, особенно среди мужской аудитории, которая увидела фигуру красавицы.

Стоит добавить, что невеста футболиста была моделью с 2015 года. У Марины даже был опыт работы за границей. До модельного агентства она занималась танцами.

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannnn

В текущем сезоне Трубин отыграл за "Бенфику" 17 матчей, пропустив 16 мячей и десять раз оставил свои ворота нетронутыми. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 28 миллионов евро.

