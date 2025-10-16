Відео
Дата публікації: 16 жовтня 2025 08:57
Дружина Анатолія Трубіна Марина Галаган вразила мережу відвертими фото
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін поки не може нас радувати впевненою грою. Однак, його дружина завжди всіх  радує своєю красою. 

Марина Галаган після весілля стала ще більш відвертіша зі своїми фоловерами в  Instagram.

У Анатолія поки ще не дуже популярна дружина в соцмережах. У дівчини в Instagram всього 13,2 тисяч фоловерів.

Марина Галаган
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Дружина Трубіна вразила красою

Марина поділилася відвертими знімками в облягаючій сукні. Фото викликали жвавий інтерес, особливо серед чоловічої аудиторії, яка побачила фігуру красуні.

Варто додати, що наречена футболіста була моделлю з 2015 року. У Марини навіть був досвід роботи за кордоном. До модельного агентства вона займалася танцями.

null
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn
Марина Галаган
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

У поточному сезоні Трубін відіграв за "Бенфіку" 17 матчів, пропустивши 16 м’ячів і десять разів залишив свої ворота недоторканими. За даними Transfermarkt, його вартість становить 28 мільйонів євро.

футбол Бенфіка Анатолій Трубін українські легіонери (футбол) дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
