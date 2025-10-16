Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Рома може обміняти Довбика на іншого футболіста

Рома може обміняти Довбика на іншого футболіста

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 09:38
Довбик може змінити Рому на інший італійський клуб
Ремо Фройлер (спереду) у матчі проти "Фрайбурга". Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Керівництво італійської "Роми" готове відпустити Артема Довбика. Форвард збірної України може провести другу частину сезону в іншій команді.

Йдеться про оренду терміном до літа 2026 року, повідомляє Football Italia.

Реклама
Читайте також:

Тренерський штаб "Роми" зацікавлений у зміцненні середньої лінії команди. З цією метою вже під час зимового трансферного вікна до команди може перейти швейцарський півзахисник "Болоньї" Ремо Фройлер. У зворотному напрямку в такому разі прослідує український форвард.

Артем Довбик
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Рома" не продасть Довбика

Контракт 33-річного хавбека з "Болоньєю" закінчується влітку 2026 року. Футболіст, на якого також претендує "Ювентус", не поспішає продовжувати угоду. "Рома" уважно спостерігає за ситуацією.

Уже влітку "вовки" можуть безкоштовно отримати Фройлера, але тренерський штаб "Роми" наполягає на зимовому трансфері гравця. "Болонья" може погодитися на це, оскільки в такому разі отримає за швейцарця компенсацію.

"Рома" готова запропонувати "Болоньї" Артема Довбика. Це може бути оренда до кінця сезону без права викупу контракту українського футболіста. Нападник отримає стабільний час в основному складі. Сторони готові до переговорів.

Нагадаємо, дружина Анатолія Трубіна взяла участь у відвертій фотосесії.

Тренер італійської "Дженоа" оцінив гру Руслана Маліновського у збірній України.

Голова УАФ Андрій Шевченко отримав перспективну роботу в одному з комітетів ФІФА.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим) Болонья
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації