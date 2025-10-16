Довбик може змінити Рому на інший італійський клуб

Ремо Фройлер (спереду) у матчі проти "Фрайбурга". Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Керівництво італійської "Роми" готове відпустити Артема Довбика. Форвард збірної України може провести другу частину сезону в іншій команді.

Йдеться про оренду терміном до літа 2026 року, повідомляє Football Italia.

Тренерський штаб "Роми" зацікавлений у зміцненні середньої лінії команди. З цією метою вже під час зимового трансферного вікна до команди може перейти швейцарський півзахисник "Болоньї" Ремо Фройлер. У зворотному напрямку в такому разі прослідує український форвард.

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Рома" не продасть Довбика

Контракт 33-річного хавбека з "Болоньєю" закінчується влітку 2026 року. Футболіст, на якого також претендує "Ювентус", не поспішає продовжувати угоду. "Рома" уважно спостерігає за ситуацією.

Уже влітку "вовки" можуть безкоштовно отримати Фройлера, але тренерський штаб "Роми" наполягає на зимовому трансфері гравця. "Болонья" може погодитися на це, оскільки в такому разі отримає за швейцарця компенсацію.

"Рома" готова запропонувати "Болоньї" Артема Довбика. Це може бути оренда до кінця сезону без права викупу контракту українського футболіста. Нападник отримає стабільний час в основному складі. Сторони готові до переговорів.

