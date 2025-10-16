Капелло розкритикував Довбика за слабку гру в Ромі та збірній

Артем Довбик. Фото: Reuters

Український нападник "Роми" Артем Довбик проводить один з найгірших сезонів в кар'єрі. Не виходить у нього гра й за національну збірну.

Про гру Довбика висловився легендарний тренер Фабіо Капелло, повідомив портал Voce Giallorossa.

Реклама

Читайте також:

Фабіо Капелло. Фото: Vocegiallorossa.it

Довбик жахливо виглядає за "Рому"

Колишній тренер "Роми" наголосив на необхідності покращення результативності команди. Капелло вважає, що команда чітко виконує вказівки тренера, втілюючи його ігрові принципи на полі.

Капелло переконаний, що з часом "Рома" стане ефективнішою в атаці, хоча український форвард Артем Довбик і шотландець Льюїс Фергюсон не здаються йому топ-гравцями в нападі.

"Гасперіні — майстер використання потенціалу своїх гравців. А ще в складі є такі гравці, як Дібала і Суле, який подобається мені з першого дня: у нього є якості, яких мало у кого в Серії А, а ще є бачення, точність, непередбачуваність... І він молодий, майбутнє на його боці", — сказав Капелло.

Після шести турів Серії А "Рома" посідає друге місце з 15 очками. Довбик має в своєму активі один гол і один асист.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду побив рекорд голів за збірну Португалії в кваліфікації чемпіонатів світу.

Медсестру Міхаеля Шумахера міг згвалтувати відомий гонщик, який дружив з сином семиразового чемпіона світу.