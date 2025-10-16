Видео
Україна
Видео

Легендарный тренер разочарован игрой Довбика

Легендарный тренер разочарован игрой Довбика

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 07:30
Капелло раскритиковал Довбика за слабую игру в Роме и сборной
Артем Довбик. Фото: Reuters

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик проводит один из худших сезонов в карьере. Не получается у него игра и за национальную сборную.

Об игре Довбика высказался легендарный тренер Фабио Капелло, сообщил портал Voce Giallorossa.

Читайте также:
Фабио Капелло
Фабио Капелло. Фото: Vocegiallorossa.it

Довбик ужасно выглядит за "Рому"

Бывший тренер "Ромы" отметил необходимость улучшения результативности команды. Капелло считает, что команда четко выполняет указания тренера, воплощая его игровые принципы на поле.

Капелло убежден, что со временем "Рома" станет эффективнее в атаке, хотя украинский форвард Артем Довбик и шотландец Льюис Фергюсон не кажутся ему топ-игроками в нападении.

"Гасперини — мастер использования потенциала своих игроков. А еще в составе есть такие игроки, как Дибала и Суле, который нравится мне с первого дня: у него есть качества, которых мало у кого в Серии А, а еще есть видение, точность, непредсказуемость... И он молод, будущее на его стороне", — сказал Капелло.

После шести туров Серии А "Рома" занимает второе место с 15 очками. Довбик имеет в своем активе один гол и один ассист.

футбол Артем Довбик Серия А украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
