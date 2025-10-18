Красуня Юлія Левченко показала стильний осінній образ після хорошого сезону

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Однією з найкрасивіших українських легкоатлеток уже давно вважають Юлію Левченко. Після минулого сезону стрибунка у висоту повернулася до стабільних результатів і знову демонструє форму світового рівня.

У своїй останній публікації в Instagram Левченко поділилася стильним осіннім образом, який одразу привернув увагу шанувальників.

Реклама

Читайте також:

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлія активно веде соціальні мережі — її Instagram налічує понад 512 тисяч підписників, що є найкращим показником серед українських легкоатлетів.

Хороший сезон для Юлії Левченко

Сезон 2025 року Левченко завершила п’ятим місцем на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо. У фіналі вона подолала висоту 1.97 м, стільки ж, скільки бронзові призерки Ярослава Магучіх та Ангеліна Топич, але поступилася їм за кількістю спроб.

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Для Юлії цей результат став найкращим за останні три роки.

Протягом сезону спортсменка кілька разів оновлювала свої досягнення: у Брно на етапі Континентального туру взяла 1.98 м і здобула срібло, а у фіналі Діамантової ліги в Цюриху стрибнула на 2.00 м, посівши четверте місце.

Нагадаємо, Георгій Судаков провів черговий результативний матч за "Бенфіку".

Український форвард Артем Довбик може потрапити в "Болонью".