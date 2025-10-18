Красуня Юлія Левченко показала стильний осінній образ після хорошого сезону

Осіння романтика від Левченко, яка є найгарнішою легкоатлеткою
Однією з найкрасивіших українських легкоатлеток уже давно вважають Юлію Левченко. Після минулого сезону стрибунка у висоту повернулася до стабільних результатів і знову демонструє форму світового рівня.
У своїй останній публікації в Instagram Левченко поділилася стильним осіннім образом, який одразу привернув увагу шанувальників.
Юлія активно веде соціальні мережі — її Instagram налічує понад 512 тисяч підписників, що є найкращим показником серед українських легкоатлетів.
Хороший сезон для Юлії Левченко
Сезон 2025 року Левченко завершила п’ятим місцем на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо. У фіналі вона подолала висоту 1.97 м, стільки ж, скільки бронзові призерки Ярослава Магучіх та Ангеліна Топич, але поступилася їм за кількістю спроб.
Для Юлії цей результат став найкращим за останні три роки.
Протягом сезону спортсменка кілька разів оновлювала свої досягнення: у Брно на етапі Континентального туру взяла 1.98 м і здобула срібло, а у фіналі Діамантової ліги в Цюриху стрибнула на 2.00 м, посівши четверте місце.
