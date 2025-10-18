Відео
Головна Спорт Осіння романтика від Левченко, яка є найгарнішою легкоатлеткою

Осіння романтика від Левченко, яка є найгарнішою легкоатлеткою

Дата публікації: 18 жовтня 2025 09:27
Оновлено: 09:28
Красуня Юлія Левченко показала стильний осінній образ після хорошого сезону
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Однією з найкрасивіших українських легкоатлеток уже давно вважають Юлію Левченко. Після минулого сезону стрибунка у висоту повернулася до стабільних результатів і знову демонструє форму світового рівня.

У своїй останній публікації в Instagram Левченко поділилася стильним осіннім образом, який одразу привернув увагу шанувальників.

Юлия Левченко
Юлія активно веде соціальні мережі — її Instagram налічує понад 512 тисяч підписників, що є найкращим показником серед українських легкоатлетів.

Хороший сезон для Юлії Левченко

Сезон 2025 року Левченко завершила п’ятим місцем на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо. У фіналі вона подолала висоту 1.97 м, стільки ж, скільки бронзові призерки Ярослава Магучіх та Ангеліна Топич, але поступилася їм за кількістю спроб.

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Для Юлії цей результат став найкращим за останні три роки.

Протягом сезону спортсменка кілька разів оновлювала свої досягнення: у Брно на етапі Континентального туру взяла 1.98 м і здобула срібло, а у фіналі Діамантової ліги в Цюриху стрибнула на 2.00 м, посівши четверте місце.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
