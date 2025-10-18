Судаков віддав дві гольові передачі у переможному матчі Бенфіки в Кубку

Судаков зробив дві результативні дії за Бенфіку
У матчі 1/32 фіналу Кубка Португалії 2025/2026 "Бенфіка" перемогла "Шавеш" із другого за силою дивізіону. З перших хвилин матчу на поле вийшов Георгій Судаков, а Анатолій Трубін залишився на лаві запасних.
"Бенфіка" перемогла з рахунком з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Судаков допоміг перемогти
Єдині два м’ячі у матчі забив Вангеліс Павлідіс на 8-й та 79-й хвилинах. У обидвох епізодах останню передачу віддавав Судаков.
Трубін в цій грі поступився місцем в старті Самуелу Соарешу, який припускався помилок, але не пропустив.
Судаков вийшов на поле після того, як в матчі збірної України проти Ісландії отримав травму плеча.
Статистичний портал Sofa Score оцінив гру Судакова на 7.5 бали. Вище у Павлідіса — 8.5 та Араухо — 8.1.
