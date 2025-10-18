Судаков віддав дві гольові передачі у переможному матчі Бенфіки в Кубку

Георгій Судаков. Фото: "Бенфіка"

У матчі 1/32 фіналу Кубка Португалії 2025/2026 "Бенфіка" перемогла "Шавеш" із другого за силою дивізіону. З перших хвилин матчу на поле вийшов Георгій Судаков, а Анатолій Трубін залишився на лаві запасних.

"Бенфіка" перемогла з рахунком з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Судаков допоміг перемогти

Єдині два м’ячі у матчі забив Вангеліс Павлідіс на 8-й та 79-й хвилинах. У обидвох епізодах останню передачу віддавав Судаков.

Трубін в цій грі поступився місцем в старті Самуелу Соарешу, який припускався помилок, але не пропустив.

Судаков вийшов на поле після того, як в матчі збірної України проти Ісландії отримав травму плеча.

Статистичний портал Sofa Score оцінив гру Судакова на 7.5 бали. Вище у Павлідіса — 8.5 та Араухо — 8.1.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон хевівейта Олександр Усик прокоментував значення свого популярного виразу.

Українського нападника Артема Довбика можуть обміняти на колишню зірку "Аталанти".