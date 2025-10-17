У Бенфіці розповіли, чому Моурінью відправив Трубіна в запас

Анатолій Трубін на розминці. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Головний тренер лісабонської "Бенфіки" Жозе Моурінью підтвердив, що український голкіпер Анатолій Трубін не зіграє в майбутньому матчі Кубка Португалії проти "Шавеша".

Наставник повідомив, що місце у воротах займе резервний воротар Самуел Суареш, повідомив офіційний сайт клубу.

Це рішення пов'язане з ротацією складу і бажанням тренера дати ігровий час дублерам. Моурінью зазначив, що це не змагання між Трубіним та Суарешем, а планове рішення, ухвалене виключно для цього матчу.

Українець залишається основним голкіпером команди в Лізі чемпіонів та чемпіонаті Португалії. За останні два тижні він провів два поєдинки поспіль і, за інформацією клубу, отримає короткостроковий відпочинок перед важливими іграми в національній першості.

Чому Моурінью довірив місце іншому воротарю

Тренер підкреслив, що вірить у потенціал Суареша і хоче підтримувати баланс ігрового часу між воротарями. Цей крок дозволить основному кіперу зберегти свіжість та форму в довгостроковій перспективі сезону.

Матч третього раунду Кубка Португалії "Шавеш" — "Бенфіка" відбудеться 17 жовтня о 21:30 за київським часом. Анатолій Трубін цього сезону провів 9 матчів у всіх турнірах, у п'яти з яких зберіг ворота "на нуль".

