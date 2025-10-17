Шевченко висловився про можливий відхід Реброва зі збірної України

Андрій Шевченко та Сергій Ребров у роздягальні "Челсі". Фото: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував інформацію про інтерес грецького "Панатінаїкоса" до головного тренера збірної України Сергія Реброва. Раніше повідомлялося, що афінський клуб розглядав фахівця як одного з кандидатів на посаду наставника.

Шевченко підкреслив, що в стані національної команди зберігається повна концентрація на відборі до чемпіонату світу-2026, повідомляє "Чемпіон".

За словами президента УАФ, у Сергія Реброва немає жодних підстав залишати збірну, адже він мотивований продовжувати роботу та довести команду до головного турніру.

Андрій Шевченко та Сергій Ребров під час ігрової кар'єри. Фото: УНІАН

Президент УАФ також зазначив, що в керівництві федерації не обговорювали можливість звільнення наставника. Уся увага зосереджена на майбутніх матчах проти Франції та Ісландії, які стануть вирішальними в боротьбі за вихід на Кубок Світу.

Що сказав Шевченко про мотивацію та премії

Президент УАФ додав, що у збірній України діє система преміювання за позитивні результати. Вона узгоджується з головним тренером та допомагає гравцям зберігати високий рівень мотивації в кожному поєдинку.

"Ми віримо в нашого тренера. У нього велика мотивація працювати в національній команді. У нас не було жодних розмов про його відхід, адже всі сконцентровані на відбірковому циклі. У збірній завжди є процес преміювання за позитивні результати, і це частина загальної філософії мотивації", — розповів Шевченко.

Після чотирьох турів збірна України посідає друге місце у своїй відбірковій групі до чемпіонату світу-2026. Команда Сергія Реброва набрала 7 очок і відстає від лідируючої Франції на три бали. У листопаді українці проведуть заключні матчі циклу: 13 листопада проти Франції в Парижі та 16 листопада проти Ісландії у Варшаві, де визначиться доля путівки на Мундіаль.

