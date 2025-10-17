Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шевченко висловився про інтерес Панатінаїкоса до Реброва

Шевченко висловився про інтерес Панатінаїкоса до Реброва

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 09:13
Оновлено: 10:12
Шевченко висловився про можливий відхід Реброва зі збірної України
Андрій Шевченко та Сергій Ребров у роздягальні "Челсі". Фото: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував інформацію про інтерес грецького "Панатінаїкоса" до головного тренера збірної України Сергія Реброва. Раніше повідомлялося, що афінський клуб розглядав фахівця як одного з кандидатів на посаду наставника.

Шевченко підкреслив, що в стані національної команди зберігається повна концентрація на відборі до чемпіонату світу-2026, повідомляє "Чемпіон".

Реклама
Читайте також:

За словами президента УАФ, у Сергія Реброва немає жодних підстав залишати збірну, адже він мотивований продовжувати роботу та довести команду до головного турніру.

Андрей Шевченко и Сергей Ребров
Андрій Шевченко та Сергій Ребров під час ігрової кар'єри. Фото: УНІАН

Президент УАФ також зазначив, що в керівництві федерації не обговорювали можливість звільнення наставника. Уся увага зосереджена на майбутніх матчах проти Франції та Ісландії, які стануть вирішальними в боротьбі за вихід на Кубок Світу.

Що сказав Шевченко про мотивацію та премії

Президент УАФ додав, що у збірній України діє система преміювання за позитивні результати. Вона узгоджується з головним тренером та допомагає гравцям зберігати високий рівень мотивації в кожному поєдинку.

"Ми віримо в нашого тренера. У нього велика мотивація працювати в національній команді. У нас не було жодних розмов про його відхід, адже всі сконцентровані на відбірковому циклі. У збірній завжди є процес преміювання за позитивні результати, і це частина загальної філософії мотивації", — розповів Шевченко.

Після чотирьох турів збірна України посідає друге місце у своїй відбірковій групі до чемпіонату світу-2026. Команда Сергія Реброва набрала 7 очок і відстає від лідируючої Франції на три бали. У листопаді українці проведуть заключні матчі циклу: 13 листопада проти Франції в Парижі та 16 листопада проти Ісландії у Варшаві, де визначиться доля путівки на Мундіаль.

Нагадаємо, Ігор Циганик назвав причину проблем збірної України під керівництвом Сергія Реброва.

Тим часом чемпіон світу з боксу Олександр Усик розкрив сенс свого виразу, який став популярним.

спорт футбол Андрій Шевченко Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу Панатінаїкос
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації