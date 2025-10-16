Ребров відповів на критику та назвав проблему збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images

У жовтневих матчах відбору на Кубок Світу збірна України поліпшила шанси пробитися до фінальної частини турніру. Команда Сергія Реброва здобула перемоги над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1).

Однак тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров визнав, що гра його підопічних не була ідеальною, повідомляє "Суспільне Спорт".

Попри дві перемоги поспіль, багато експертів критикують гру збірної України. Вони вважають, що в діях команди бракує логіки, а заслуги в останніх успіхах приписують Руслану Маліновському та деяким іншим футболістам.

Футболісти збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що сказав Ребров

Наставник збірної України побічно визнав, що команда може грати краще. Він пояснив непереконливі дії "синьо-жовтих" відсутністю можливості працювати з оптимальним складом. Ребров подякував гравцям за самовіддачу та заявив, що футболісти серйозно поставилися до слів тренерського штабу.

"Складно оцінити гру команди, коли немає можливості розраховувати на всіх футболістів. У нас дуже багато травм. У жовтні збірна України грала без п'яти основних футболістів, це вносить корективи", — заявив Ребров.

Збірна України зіграє наступний поєдинок на виїзді проти Франції 13 листопада.

